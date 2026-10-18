Debitul Dunării, de trei ori mai mic decât media lunii octombrie

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a anunțat o ușoară creștere a debitului Dunării la intrarea în România, în secțiunea Baziaș, duminică, 18 octombrie. Cantitatea de apă transportată de fluviu este estimată la 1.300 de metri cubi pe secundă, față de 1.250 de metri cubi pe secundă în ziua precedentă. Valoarea rămâne însă mult sub media multianuală a lunii octombrie, de 3.900 de metri cubi pe secundă.

Potrivit INHGA, debitul estimat pentru duminică este de 1.300 de metri cubi pe secundă, reprezentând aproximativ o treime din media multianuală a lunii octombrie.

Aceasta se situează la 3.900 de metri cubi pe secundă, ceea ce înseamnă că diferența față de nivelul obișnuit este de 2.600 de metri cubi pe secundă.

Cu o zi înainte, sâmbătă, 17 octombrie, debitul Dunării la intrarea în țară era de 1.250 de metri cubi pe secundă.

Datele hidrologice indică astfel o creștere redusă de la o zi la alta, fără ca debitul să se apropie de valorile medii caracteristice acestei luni.

În cursul zilei de sâmbătă, debitele râurilor din țară au rămas, în general, constante. Excepții au fost înregistrate în bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Suceava, Moldova și Bistrița, unde cantitățile de apă transportate au crescut ușor.

Evoluții similare au fost observate și în bazinele superioare ale râurilor Someș, Mureș, Olt, Trotuș și Buzău. Potrivit hidrologilor, aceste creșteri au fost determinate de precipitațiile înregistrate și de propagarea apei pe cursurile râurilor.

În restul teritoriului, nu au fost consemnate modificări importante ale debitelor.

Datele INHGA arată că majoritatea râurilor au înregistrat debite mai mici decât mediile multianuale corespunzătoare lunii octombrie.

În general, valorile s-au situat între 30% și 90% din mediile lunare.

Debite mai ridicate în raport cu aceste medii au fost înregistrate pe cursul superior al Sucevei și în bazinul superior al Moldovei.

În schimb, pe numeroase alte râuri, cantitățile de apă au coborât sub 30% din valorile multianuale.

Potrivit situației hidrologice, cele mai mici valori raportate la mediile lunare au fost consemnate în mai multe bazine din vestul, sudul și estul României.

Debite sub 30% din media multianuală au fost înregistrate în bazinele Iza, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișuri, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna și Jiu.

Aceeași situație a fost observată pe râurile din bazinele Bârlad și Jijia, pe cursul superior al Vedei și pe râurile din Dobrogea.

Valori reduse au mai fost raportate pe unii afluenți ai Oltului mijlociu și inferior, precum și pe anumite cursuri de apă care se varsă în Argeș. Astfel, deși Dunărea și câteva râuri au înregistrat creșteri ușoare, datele hidrologice indică debite sub mediile multianuale în cea mai mare parte a țării.