Justitie

„Persecutat politic”, mesajul afișat de susținătorii lui Călin Georgescu la Bruxelles

„Persecutat politic”, mesajul afișat de susținătorii lui Călin Georgescu la BruxellesCălin Georgescu. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Zeci de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat duminică, 18 octombrie, în fața Parlamentului European din Bruxelles, pentru a protesta față de arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Participanții au afișat mesaje prin care au reclamat o presupusă persecuție politică și au scandat lozinci la adresa președintelui Nicușor Dan.

Mesajul afișat de protestatarii din Bruxelles

Manifestanții au venit cu steaguri și cu un banner de mari dimensiuni pe care era inscripționat mesajul „Călin Georgescu. Politically Persecuted” („Călin Georgescu. Persecutat politic”).

Pe parcursul manifestației, participanții au scandat mesaje precum „Persecutat politic”, „Călin Georgescu este președinte”, „Noi l-am votat, voi l-ați arestat”, „Eliberați-l” și „Nicușor, trădător!”.

Mai mulți susținători au transmis în direct pe TikTok imagini de la protestul organizat în capitala Belgiei.

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Manifestația a fost organizată pe fondul măsurii arestării preventive dispuse în cazul lui Călin Georgescu, aflat în arest din 29 septembrie.

Proteste și în fața Arestului Central din București

Sâmbătă seara, aproximativ 300 de persoane s-au adunat în fața Arestului Central din București, în a 19-a noapte de proteste organizate în sprijinul fostului candidat la prezidențiale.

Proteste Călin Georgescu

Proteste Călin Georgescu. Sursă foto: captură video

Participanții au avut steaguri ale României și pancarte cu mesaje adresate autorităților. Printre lozincile scandate s-au numărat „Nu cedăm!”, „Călin Georgescu, nevinovat!” și „Nicușor, trădător!”.

Manifestațiile au loc în contextul procedurilor judiciare în care este implicat Călin Georgescu și al solicitărilor susținătorilor săi privind eliberarea acestuia.

Tribunalul București a admis cererea de arest la domiciliu

Marți, Tribunalul București a admis cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Hotărârea nu este definitivă.

Potrivit unor surse judiciare, DIICOT urma să conteste decizia. Până la soluționarea contestației, Georgescu rămâne în Arestul Central.

Cererea a fost soluționată de judecătorul Vlad Andriescu, magistratul care respinsese, pe 22 septembrie, solicitarea DIICOT de arestare preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune

Calin Georgescu

Calin Georgescu. Sursa foto: INQUAM

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, într-un dosar în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro.

Conform actelor din dosar, omul de afaceri Răzvan Leu ar fi fost abordat cu o propunere de implicare într-o afacere cu tranzacții de metale prețioase. Pentru realizarea operațiunilor era necesară o linie de credit de șase milioane de euro.

Potrivit documentelor judiciare, Georgescu i-ar fi recomandat lui Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, prezentat drept o persoană de încredere. Acesta l-ar fi pus în contact cu cetățeanul italian Massimiliano Arena, despre care i s-ar fi spus că reprezintă o bancă din Elveția.

Pentru obținerea creditului, omul de afaceri ar fi fost determinat să achite o garanție de un milion de euro. Din această sumă, 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu.

Ulterior, Răzvan Leu ar mai fi transferat 100.000 de euro, după ce i s-ar fi promis că valoarea împrumutului putea ajunge la 15 milioane de euro.

Creditul nu a mai fost acordat, iar omul de afaceri din Buzău a solicitat restituirea celor 1,1 milioane de euro. Potrivit informațiilor din dosar, banii nu i-ar fi fost restituiți.

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