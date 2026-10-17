Justitie

Viața lui Călin Georgescu în arest. Cu cine împarte celula și cine îl ajută cu mâncarea

Viața lui Călin Georgescu în arest. Cu cine împarte celula și cine îl ajută cu mâncarea
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Călin Georgescu rămâne în arest preventiv până când Curtea de Apel București va soluționa contestația procurorilor DIICOT împotriva deciziei de plasare a sa în arest la domiciliu. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, fostul candidat la alegerile prezidențiale continuă să fie deținut în Arestul Central al Poliției Capitalei.

Tribunalul București a decis marți înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă în dosarul de înșelăciune în care prejudiciul este estimat la 1,1 milioane de euro. Procurorii DIICOT au contestat hotărârea, iar Curtea de Apel București urmează să se pronunțe după ce va primi dosarul, inclusiv motivarea deciziei tribunalului.

Călin Georgescu a rămas în aceeași celulă

În cele două săptămâni de arest preventiv, Georgescu a fost ținut în aceeași cameră în care a fost încarcerat inițial. El a împărțit celula cu trei bărbați acuzați de trafic de droguri, potrivit informațiilor apărute după încarcerarea sa.

Între timp, unul dintre cei trei a fost plasat în arest la domiciliu și urmează să fie înlocuit cu un alt arestat. Schimbarea are loc în contextul deciziei Tribunalului București privind măsura preventivă aplicată fostului candidat la președinție, însă Georgescu nu poate părăsi Arestul Central până la soluționarea contestației.

Cum îți iei țeapă la cumpărarea unui calculator
Cum îți iei țeapă la cumpărarea unui calculator
Cum poate conta la pensie o perioadă în care nu ai lucrat. Ce prevede legea
Cum poate conta la pensie o perioadă în care nu ai lucrat. Ce prevede legea

Gărzile de corp i-ar fi adus mâncare

Surse judiciare citate de Gândul au declarat că gărzile de corp ar fi fost singurele persoane care s-au ocupat de Călin Georgescu pe durata arestului preventiv, aducându-i mâncare. Potrivit acelorași surse, politicianul ar fi refuzat hrana pregătită în bucătăria Penitenciarului Rahova și servită în Arestul Central.

Soția sa, Cristela Georgescu, nu l-ar fi vizitat în perioada detenției.

Cristela Georgescu

Cristela Georgescu. Sursa foto: Facebook

Dosarul de un milion de euro

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost arestat preventiv pe 29 septembrie, printr-o decizie a magistraților Curții de Apel București, în dosarul de înșelăciune instrumentat de DIICOT. Prejudiciul investigat este de peste un milion de euro.

După pronunțarea hotărârii, polițiștii l-au ridicat de la domiciliu și l-au dus la Arestul Central al Poliției Capitalei, unde a rămas până în prezent.

Stiri calde

22:34 - Protestat în fața Arestului Central pentru Călin Georgescu. Fostul candidat așteaptă decizia instanței

22:23 - Țara europeană care interzice consumul de alcool în gări. Ce riscă cei care nu respectă regula

22:14 - Macron, despre violențele din Franța: „Cei care au jefuit vor fi urmăriți și pedepsiți”

22:04 - Proteste violente și în Italia. Poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă

21:55 - Doi grăniceri ucraineni, anchetați în Republica Moldova după ce au ajuns cu barca pe celălalt mal al Nistrului

21:47 - Noi reguli de acces pentru transporturile de marfă în Portul Constanța. Cine riscă penalități mai mari

HAI România!

Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Marile provocări ale Guvernului Niculescu, analizate de Mirel Palada și Sorin Faur. Ce ar putea urma după vot

Marile provocări ale Guvernului Niculescu, analizate de Mirel Palada și Sorin Faur. Ce ar putea urma după vot

Ce se află în spatele conflictului dintre Trump și Zelenski. Alegerile din SUA complică situația

Ce se află în spatele conflictului dintre Trump și Zelenski. Alegerile din SUA complică situația

Proiecte speciale