Călin Georgescu rămâne în arest preventiv până când Curtea de Apel București va soluționa contestația procurorilor DIICOT împotriva deciziei de plasare a sa în arest la domiciliu. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, fostul candidat la alegerile prezidențiale continuă să fie deținut în Arestul Central al Poliției Capitalei.

Tribunalul București a decis marți înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă în dosarul de înșelăciune în care prejudiciul este estimat la 1,1 milioane de euro. Procurorii DIICOT au contestat hotărârea, iar Curtea de Apel București urmează să se pronunțe după ce va primi dosarul, inclusiv motivarea deciziei tribunalului.

În cele două săptămâni de arest preventiv, Georgescu a fost ținut în aceeași cameră în care a fost încarcerat inițial. El a împărțit celula cu trei bărbați acuzați de trafic de droguri, potrivit informațiilor apărute după încarcerarea sa.

Între timp, unul dintre cei trei a fost plasat în arest la domiciliu și urmează să fie înlocuit cu un alt arestat. Schimbarea are loc în contextul deciziei Tribunalului București privind măsura preventivă aplicată fostului candidat la președinție, însă Georgescu nu poate părăsi Arestul Central până la soluționarea contestației.

Surse judiciare citate de Gândul au declarat că gărzile de corp ar fi fost singurele persoane care s-au ocupat de Călin Georgescu pe durata arestului preventiv, aducându-i mâncare. Potrivit acelorași surse, politicianul ar fi refuzat hrana pregătită în bucătăria Penitenciarului Rahova și servită în Arestul Central.

Soția sa, Cristela Georgescu, nu l-ar fi vizitat în perioada detenției.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost arestat preventiv pe 29 septembrie, printr-o decizie a magistraților Curții de Apel București, în dosarul de înșelăciune instrumentat de DIICOT. Prejudiciul investigat este de peste un milion de euro.

După pronunțarea hotărârii, polițiștii l-au ridicat de la domiciliu și l-au dus la Arestul Central al Poliției Capitalei, unde a rămas până în prezent.