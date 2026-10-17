Justitie

Adriana Stoicescu, propunere ironică pentru Nicușor Dan și Ilie Bolojan: „Hotărârile judecătorești nu sunt obligatorii”

Adriana Stoicescu, propunere ironică pentru Nicușor Dan și Ilie Bolojan: „Hotărârile judecătorești nu sunt obligatorii”Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
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Din cuprinsul articolului

Judecătoarea Adriana Stoicescu le-a transmis un mesaj președintelui Nicușor Dan și premierului demis Ilie Bolojan, în care a ironizat criticile la adresa sistemului judiciar și ideea de a trata hotărârile judecătorești ca fiind lipsite de obligativitate. Magistrata a descris consecințele pe care le-ar avea o asemenea măsură asupra funcționării justiției și a democrației.

Propunerea ironică adresată președintelui și premierului demis

Adriana Stoicescu a sugerat, în mod ironic, adoptarea unei ordonanțe de urgență cu un singur articol, prin care hotărârile judecătorești să nu mai fie obligatorii pe teritoriul României.

„Noaptea, ca hoții (pentru procedură și detalii știți cui să vă adresați) dați o ordonanță de urgență cu articol unic: PE TERITORIUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRILE JUDECĂTOREȘTI NU SUNT OBLIGATORII”, a scris judecătoarea pe Facebook

În continuarea mesajului, aceasta a enumerat, într-o manieră satirică, efectele pe care le-ar putea avea dispariția obligativității hotărârilor judecătorești. Printre exemplele oferite se numără recuperarea datoriilor prin forță, răpirea copiilor în conflictele dintre foștii soți și refuzul condamnaților de a executa pedepsele cu închisoarea.

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Adriana Stoicescu

Sursa foto: Facebook/Adriana Stoicescu

Critici privind condițiile din sistemul judiciar

Magistrata a făcut referire și la problemele cu care se confruntă instanțele, precum volumul mare de dosare și schemele incomplete de personal. În scenariul ironic descris de aceasta, dispariția judecătorilor ar elimina inclusiv discuțiile despre salarizare, pensii și necesarul de personal.

„Nu va mai fi nevoie de normare, salarii și nici pensii pentru că nu veți mai avea judecători”, a scris Adriana Stoicescu, evocând în mod sarcastic înlocuirea magistraților cu roboți.

Judecătoarea a susținut, în același registru critic, că dispariția puterii judecătorești ar afecta însăși structura democratică a statului.

„Cum să numești altfel o țară în care hotărârile judecătorești nu contează”

În încheierea postării, Adriana Stoicescu a criticat ceea ce consideră a fi diminuarea importanței hotărârilor judecătorești în raport cu alte interese și a adresat conducerii politice o ultimă ironie.

„Căci, dragă domnule Președinte, dragă domnule Premier, cum să numești altfel o țară în care bucata de ziar folosită pe post de hârtie igienică în closetul din fundul curții e mai importantă decât o hotărâre judecătorească?”, a scris magistrata. Mesajul a fost semnat „Un oarecare judecător”.

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