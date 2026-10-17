Președintele Nicușor Dan a anunțat că a discutat cu omologul său francez, Emmanuel Macron, despre situația de securitate din Marea Neagră, după recentele atacuri cu drone asupra navelor comerciale. Șeful statului a transmis îngrijorările României și a salutat sprijinul oferit de Franța. Cei doi lideri au abordat și candidatura României la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei.

Nicușor Dan a prezentat principalele teme ale întâlnirii cu Emmanuel Macron, pe care a descris-o drept „excelentă”. Președintele României a pus accentul pe incidentele de securitate din Marea Neagră și pe colaborarea dintre București și Paris.

Discuția a avut loc în contextul în care mai multe nave comerciale au fost vizate recent de atacuri cu drone în regiune, situație care a determinat România să solicite sprijinul aliaților pentru consolidarea apărării.

Una dintre temele principale ale întrevederii a fost securitatea navigației comerciale în Marea Neagră.

Nicușor Dan a anunțat că i-a transmis președintelui francez „profunda îngrijorare” a României în legătură cu atacurile recente asupra navelor comerciale.

Șeful statului a salutat solidaritatea Franței și sprijinul oferit de Paris pentru protejarea navigației în regiune.

Președintele român a prezentat parteneriatul dintre cele două țări drept un element important pentru securitatea comună, în condițiile în care incidentele din Marea Neagră au devenit o preocupare pentru autoritățile de la București.

Nicușor Dan și Emmanuel Macron au discutat și despre candidatura României pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF).

Subiectul a fost abordat în cadrul dialogului dintre cei doi președinți, alături de problemele legate de securitatea regională.

„Am continuat, de asemenea, discuțiile noastre privind candidatura României pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei”, a transmis Nicușor Dan.

România continuă astfel demersurile diplomatice pentru susținerea candidaturii la conducerea organizației, inclusiv prin discuții directe cu autoritățile franceze.

Întrevederea dintre cei doi lideri a vizat atât cooperarea în domeniul securității la Marea Neagră, cât și candidatura României pentru funcția de secretar general al OIF.