Amintiri din catacombă. Avocata Mihaela Lupu despre perioada de coșmar din penitenciar

Mihaela Lupu a fost condamnată, în 2015, la patru ani de închisoare pentru trafic de influență și șantaj. Ea a rememorat perioada dificilă petrecută în închisoare, într-un interviu.

Avocata solicitat revizuirea deciziei de condamnare, din 2015, iar cererea i-a fost admisă de principiu. Înalta Curte de Casație și Justiție va analiza solicitarea și se va pronunța. Dacă ÎCCJ va hotărî că prima sentință de condamnare nu a întrunit condițiile legale, avocata poate solicita despăgubiri statului român.

Avocata condamnată pentru trafic de influență și șantaj a vorbit despre timpul petrecut după gratii. A fost o perioadă dificilă, pe care Mihaela Lupu (Bodârlău) o compară, acum, cu un coșmar. Ea a relatat în prima fază a fost ținută, aproape un an, în Arestul Central. Aici, spune, s-a confruntat cu condițiile foarte dificile, dar și cu celelalte deținute din celulă. Despre acestea povestește că erau „nebune”.

„A fost destul de dur. (...) Pe 28 noiembrie am fost încarcerată la Arestul Central. În prima luna nu am știut unde sunt. Am intrat cu 64 de kg, iar pe 20 decembrie am făcut un stop cardio-respirator. Aveam 43 de kg. A fost o perioada în care am numărat șobolanii, am scris, le făceam tot felul de contestațîi celor de acolo, să treacă timpul. Pe Arestul Central post să spun că am avut în camera toate nebunele. Trebuia să am grijă de ele. Una s-a spânzurat de patul meu și am dat-o jos eu. Nu a murit”, a povestit avocata Mihaela Lupu pentru luju.ro.