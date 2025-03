Monden Diana Șoșoacă, fotomodel. Zice că a slăbit 10 kilograme într-o noapte







Diana Șoșoacă a făcut mărturisiri legate de perioada în care era fotomodel. Reprezentanta SOS România ar fi pierdut 10 kilograme într-o noapte, după ce ar fi dansat pe ritmuri spaniole. Mai mult, ea a declarat că a deținut recordul pentru cea mai subțire talie din lume.

Diana Șoșoacă, despre perioada în care avea o siluetă de invidiat

Președinta SOS România a povestit despre tinerețea ei, menționând că era fotomodel și se mândrea cu măsuri impresionante.

Diana Șoșoacă afirmă că, în perioada în care era fotomodel, avea măsuri impresionante: 38 cm la talie și 100-110 cm la bust. În perioada adolescenței, europarlamentarul ar fi avut 52 de kilograme și o înălțime de 1,75 m.

A slăbit peste noapte

Președinta SOS România a adăugat că a reușit să piardă 10 kilograme într-o singură noapte.

„Am făcut 14 ani de dans profesionist, gimnastică și balet. În 90 am câștigat concursul de cea mai rezistentă dansatoare pe muzică spaniolă. A început dansul la ora 21:00 și nu m-am oprit până la ora 7:00. Numai spaniole. Am slăbit în noaptea aia 10 kilograme”, a povestit ea în emisiunea lui Dan Diaconescu.

În plus, ea a mărturisit că a avut o talie de viespe.

„Făceam șpargatul în aer, îl fac și acum. Păi am fost Miss la viața mea. Am avut și 38 de centimetri în talie. Am fost și manechin cândva, 38 de centimetri în talie aveam. La 1,75 înălțime. Aveam în jur de 52-55 de kilograme”, a mai spus europarlamentarul, potrivit România TV.

Diana Șoșoacă, scoasă din cursa alegerilor

Diana Șoșoacă a fost exclusă din cursa prezidențială, după ce Biroul Electoral Central i-a respins candidatura. Decizia a fost luată în urma hotărârii Curții Constituționale din anul trecut, care interzicea candidatura sa.

Ulterior, ea a afirmat că a fost scoasă din competiție pentru că nu face parte din sistemul politic. Totodată, le-a cerut susținătorilor săi să nu fie dezamăgiți și a precizat că va depune o plângere penală atât împotriva BEC, cât și împotriva CCR. Contestația a fost respinsă.