Politica Crin Antonescu va lupta pentru eliminarea nepotismului și corupției. Pe ce strategie va paria







Crin Antonescu a declarat recent că, dacă va deveni președinte al României, va lua măsuri decisive împotriva nepotismului și corupției, două dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă țara.

Antonescu: Mă gândesc la eliminarea nepotismului și a faptelor de corupție

Antonescu a subliniat că nepotismul și corupția sunt adânc înrădăcinate în sistemul instituțional și administrativ din România, afectând atât bunăstarea cetățenilor, cât și încrederea acestora în stat.

„Mă gândesc la eliminarea nepotismului și a faptelor de corupție. Am fost ministru în țara asta, am fost președinte de partid, am numit oameni în Guvern și niciodată nu am numit o rudă. S-a întâmplat ca fratele meu să fie o perioadă șomer în timp ce eu eram ministru în România. Nu am niciun dubiu cu mine în privința asta”, a afirmat Crin Antonescu.

Antonescu: Există în continuare oameni care au fost ocoliți de justiție

El a promis că va depune toate eforturile necesare pentru a curăța sistemul public de aceste abuzuri, prin implementarea unor politici clare și transparente care să asigure integritatea și eficiența instituțiilor statului.

„Justiția în România are multe probleme și trebuie rezolvate. Justiția nu funcționează așa cum trebuie. Cred a spus și președintele interimar, Ilie Bolojan, că are o problemă cu durata procedurilor și a proceselor. Sunt cazuri în care oamenii nu apucă să fie condamnați și achitați pentru că s-a prescris fapta.

Există în continuare oameni care au fost ocoliți de justiție. Președintele are un cuvânt de spus, iar asta va fi o preocupare pentru mine', a declarat Crin Antonescu.

Candidatul la președinție nu vrea ca serviciile și justiția să fie implicate în politica internă

Candidatul la prezidențiale, prezent la o întâlnire comună a PSD, PNL și UDMR sâmbătă la Suceava, a declarat că, pe durata mandatului său prezidențial, românii vor fi singurii responsabili de politica internă.

El a subliniat că „alte state”, „Serviciile” și „Justiția” nu se vor mai implica în politica internă a României, reafirmând în același timp angajamentele țării față de Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică.

„Vreau să vă spun că atunci când voi fi preşedinte, unii nu vor mai face politică în România. Cine? Alte state. Alte state nu vor mai face politică în România, în România vor face politică românii”, a afirmat Antonescu.