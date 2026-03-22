Unii dintre foștii activiști de stânga din Iran îl susțin acum pe Reza Pahlavi, fiul șahului pe care l-au dat jos

La aproape o jumătate de secol după revoluția islamică, o serie de foști revoluționari de extremă stânga ajung la o concluzie care odinioară ar fi părut de neconceput, scrie The Jerusalem Post.

Aceștia au fost odată tinerii revoluționari din 1979 – stângiști, activiști și deținuți politici – modelați de certitudinile ideologice ale timpului lor. Vorbeau în limbajul justiției sociale și al luptei antiimperialiste, convinși că demontează un sistem care nu putea fi reformat. Pentru mulți, Iranul șahului era profund imperfect, iar chiar și ideea de monarhie mergea împotriva convingerilor lor fundamentale.

Unii au plătit pentru aceste convingeri cu ani de închisoare. Alții aveau să fie închiși mai târziu din nou, de data aceasta de Republica Islamică pe care o ajutaseră să o aducă la putere.

Astăzi, o serie dintre aceleași personalități ajung la o concluzie care odinioară ar fi părut de neconceput: că viitorul Iranului ar putea, în parte, să aparțină chiar dinastiei la a cărei doborâre au contribuit.

Pentru Iraj Mesdaghi, această concluzie a fost modelată de o viață care reflectă contradicțiile Iranului modern. Născut la Teheran în 1960, a devenit activ politic în adolescență, călătorind în Statele Unite pentru a lucra cu Confederația Studenților Iranieni înainte de a se întoarce în urma revoluției. În câțiva ani, s-a trezit închis – mai întâi în Ghezel Hesar, apoi în Evin și Gohardasht – petrecând mai mult de un deceniu după gratii între 1981 și 1991.

A supraviețuit execuțiilor în masă ale prizonierilor politici din 1988, unul dintre cele mai întunecate capitole ale Republicii Islamice, și ulterior avea să documenteze acei ani în zeci de cărți, devenind unul dintre cei mai proeminenți cronicari ai abuzurilor regimului. După eliberare, a fugit din Iran, stabilindu-se în cele din urmă în Suedia, unde și-a continuat activitatea cu instituții internaționale, inclusiv Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, Organizația Internațională a Muncii și Parlamentul European.

Călătoria sa politică nu a fost mai puțin dramatică. Odată aliniat cu partidul comunist Mujahedin-e Khalq (MEK), a devenit ulterior unul dintre cei mai aprigi critici ai acestuia. Săptămâna trecută, a fost numit de prințul moștenitor iranian Reza Pahlavi, aflat în exil, să facă parte dintr-un comitet de redactare a regulamentelor privind justiția tranzițională, alături de laureatul Nobel Shirin Ebadi.

Pentru Mesdaghi, schimbarea rezistă unei categorizări ideologice ușoare. „Nu sunt republican, nu sunt monarhist”, a declarat el pentru The Jerusalem Post. „Acest lucru nu este important pentru mine. Ceea ce este important pentru mine este cum vrem să reconstruim Iranul.”

Pentru a înțelege cum au ajuns figuri precum Mesdaghi în acest punct, trebuie să ne întoarcem la climatul intelectual al anilor 1970 și la lumea modelată de dinamica internă a Iranului și de curentele mai largi ale Războiului Rece.

În universități și în cercurile politice, cadrele dominante erau ideologice. Politica era capitalism versus socialism, imperialism versus rezistență. În acest mediu, strânsa aliniere a șahului cu Statele Unite și legăturile sale discrete, dar semnificative, cu Israelul l-au plasat ferm de „partea greșită a istoriei”, în ochii multor activiști de extremă stânga, care au urmat sprijinul dictaturii comuniste din Uniunea Sovietică pentru țările arabe și sentimentul anti-american.

Mahshid Sepehri, care a devenit activă politic în acea epocă, își privește în urmă propria participare cu o severitate care surprinde chiar și acum. „Dacă ar fi să descriu participarea mea la Revoluția Islamică din 1979 într-o singură propoziție, aș numi-o ignoranță pură”, își amintește ea.

Sepehri este specifică în ceea ce privește ceea ce a implicat acea ignoranță. Nu a fost doar o eșec în a înțelege viziunea lui Khomeini asupra lumii, ci și o orbire mai profundă față de ceea ce avea să declanșeze în cele din urmă revoluția și față de ceea ce se realizase deja sub conducerea dinastiei Pahlavi.

„Generația mea”, a spus ea, „prin greșelile noastre devastatoare din 1979, a jucat un rol distructiv în ruinarea patriei noastre.”

Hossein Maleki, care a petrecut ani de zile ca deținut politic, prezintă același eșec în termeni mai analitici. Privind în urmă, el a descris o cultură politică modelată de rigiditatea ideologică și dezechilibrul informațional.

„Discursul politic dominant a fost unul al justiției sociale, încadrat prin conceptele de «stânga» și «dreapta»”, a explicat el. „Cunoștințele și informațiile noastre despre performanța guvernului anterior au fost în mare parte unilaterale.”

Rezultatul a fost o viziune asupra lumii care a lăsat puțin loc pentru nuanțe, darămite pentru reformă. „Revoluția din 1979 a fost, în realitate, rezultatul ideologiei care domină politica.”

Una dintre concluziile mai incomode care reies din aceste reflecții se referă la relația dintre extrema stângă și islamul politic în anii premergători anului 1979.

La acea vreme, alianța părea tactică. Stângiștii seculari, islamiștii și naționaliștii erau uniți în opoziție față de șah, chiar dacă viziunile lor pe termen lung divergeau puternic. Dar terenul comun pe care l-au găsit a estompat aceste diferențe în moduri care ulterior aveau să se dovedească catastrofale.

Sepehri consideră acum această aliniere mai mult decât incidentală. „Stânga, chiar și la acea vreme, era concentrată în principal pe lupta împotriva Statelor Unite și a Israelului”, își amintește ea. „Drept urmare, pozițiile lor erau pe deplin aliniate cu cele ale regimului islamic.” Această convergență, fie ea intenționată sau nu, a conferit islamului politic o legitimitate și o coaliție pe care altfel s-ar fi chinuit să o formeze.

Odată ajunsă la putere, Republica Islamică a acționat rapid pentru a-și elimina foștii aliați. Mișcările de stânga au fost destructurate, activiștii închiși și mii de oameni executați, mulți dintre ei chiar revoluționarii care contribuiseră la punerea în aplicare a sistemului.

Mesdaghi s-a numărat printre aceștia. Alinierea sa politică inițială cu MEK a fost, recunoaște el acum, mai puțin o chestiune de convingere și mai mult de circumstanțe. „Pe atunci, i-am susținut politic pe mujahedini pentru că nu exista altă opțiune”, a spus el. Această concluzie avea să-i modeleze ruptura finală cu organizația și cu cadrele ideologice care îl ghidaseră odinioară.

Puține organizații întruchipează contradicțiile erei revoluționare a Iranului mai pe deplin decât Mujahedin-e Khalq. Fondat în anii 1960, grupul a combinat elemente de marxism cu ideologia islamistă, prezentându-se ca o forță revoluționară atât împotriva șahului, cât și a influenței occidentale. În timpul revoluției din 1979, a făcut parte din coaliția mai largă care se opunea monarhiei, înainte de a se despărți rapid de regimul lui Khomeini.

Ceea ce a urmat a fost o traiectorie violentă și controversată. MEK a efectuat atacuri în interiorul Iranului, aliniindu-se ulterior cu Saddam Hussein în timpul războiului Iran-Irak, o mișcare care i-a afectat permanent poziția în rândul iranienilor de rând. De-a lungul timpului, a evoluat într-o organizație extrem de centralizată, adesea descrisă de critici ca fiind asemănătoare unei secte, cu o structură ideologică rigidă și o conducere opacă.

Pentru Mesdaghi, care a susținut cândva gruparea, MEK reprezintă acum o continuare a patologiei de care a scăpat petrecut decenii. „Mujahedinii sunt cel mai periculos grup”, a spus el. „Ei sunt, de asemenea, islam politic.”

Critica sa este directă: acuză organizația de antisemitism și extremism ideologic înrădăcinat în același absolutism care a definit primii ani ai Republicii Islamice. „Îi cunosc foarte bine”, a spus el. Pentru Mesdaghi și alții care au ajuns la concluzii similare, MEK este o oglindă a Republicii Islamice.

În deceniile care au urmat revoluției, Iranul a cunoscut valuri repetate de proteste, fiecare expunând profunzimea nemulțumirii publice, fiecare eșuând în cele din urmă.

De la protestele studențești din 1999 la Mișcarea Verde din 2009 și revoltele mai recente din 2019 și 2022, modelul a rămas constant: mobilizare pe scară largă, urmată de o represiune decisivă. Mișcarea Verde, în ciuda amplorii sale, a rămas ancorată în sistemul pe care dorea să-l reformeze. Protestele ulterioare au fost mai radicale, dar și mai fragmentate, lipsite de o conducere coordonatoare sau de un orizont politic clar.

„Poporul singur nu a putut răsturna regimul”, a observat Maleki, „totuși regimul nu a putut reduce la tăcere definitiv populația”.

Rezultatul este un impas, unul susținut de absența unei figuri unificatoare capabile să traducă nemulțumirea generalizată în direcție politică. „Mișcările ulterioare au eșuat din același motiv: absența unei conduceri recunoscute.”

În acest context, unii foști revoluționari au început să reevalueze sistemul căruia i s-au opus odinioară. Nu este vorba, insistă ei, despre romantizarea unei ere dispărute. Este vorba despre recunoașterea faptului că alternativa la a cărei apariție au contribuit s-a dovedit mult mai distructivă decât cea pe care au dărâmat-o.

Sepehri a recunoscut deschis deficiențele monarhiei, dar a susținut că aceasta ar fi putut fi capabilă să evolueze. „Mohammad Reza Shah a făcut greșeli și cu siguranță nu a fost lipsit de defecte. Dar am fi putut oferi acestui sistem șansa de a se reforma.”

Maleki a adoptat o opinie similară, indicând reformele deja în curs de desfășurare înainte de 1979. Aceste schimbări, a susținut el, „ar fi putut foarte bine evolua în reforme politice” - dacă ruptura revoluționară nu ar fi blocat complet calea.

Astfel de evaluări rămân contestate, în special în rândul celor care continuă să considere domnia șahului ca fiind inerent autoritară. Dar pentru acest grup de foști activiști, accentul se pune mai puțin pe reabilitarea trecutului decât pe înțelegerea modului în care propriile lor presupuneri au produs rezultatul pe care l-au obținut.

În acest context de deziluzie față de trecut, epuizare față de prezent și un vid persistent al opoziției, Reza Pahlavi a apărut ca un potențial punct focal.

Pahlavi a susținut în mod constant că forma viitorului guvern al Iranului ar trebui să fie determinată de poporul iranian printr-un referendum, o poziție care îi permite să acționeze ca o figură unificatoare fără a predetermina rezultatul, iar Proiectul său de Prosperitate Iraniană este singurul plan alternativ vizibil pentru Iran care a fost prezentat.

„Voi vota pentru un sistem a cărui constituție se bazează pe drepturile omului, democrație și integritate teritorială”, a spus Sepehri. Forma, a adăugat ea, este secundară acestor fundamente.

Maleki a subliniat capacitatea lui Pahlavi de a comunica între diferite segmente ale societății iraniene - între elitele politice ale diasporei și publicul larg din țară - ca o calitate evident absentă din peisajul opoziției.

„Este un atu național care poate reuni diferite segmente ale societății”, a declarat el.

Mesdaghi, bazându-se pe decenii de experiență în observarea Iranului din celulele închisorii până la instituțiile internaționale, prezintă argumentele în termeni mai duri.

„Cine poate aduce stabilitate și pace?”, a întrebat el retoric. „Reza Pahlavi și programul său.”

Căutarea de alternative a determinat, de asemenea, o analiză mai atentă în rândul opoziției. Ani de diviziune ideologică, rivalități interne și greșeli strategice au erodat încrederea publicului în multe grupuri consacrate. MEK, cândva o forță semnificativă, este acum în mare parte respins. Mișcările de opoziție mai ample, a susținut Maleki, rămân prinse în limbajul și presupunerile anilor 1970, dar această conversație rezonează puțin cu generațiile mai tinere care au cunoscut doar viața sub Republica Islamică.

Pentru iranienii mai tineri, șahul este un punct de referință istoric, mai degrabă decât ceva din memoria lor vie. Identitatea lor politică a fost modelată în întregime de deceniile sub Republica Islamică - de greutăți economice, restricții sociale și cicluri repetate de proteste și represiune. Și totuși, vocile lor sunt cele care se aud din ce în ce mai mult scandând numele lui Pahlavi la demonstrațiile din Iran.

Mesdaghi a subliniat rapoartele care sugerează că amploarea acestui sprijin este mult mai mare decât ar putea sugera politica diasporei.

„În zonele rurale, 90% dintre oameni îl susțin pe Reza Pahlavi, iar în orașe în jur de 80%”, a declarat el pentru The Jerusalem Post.

Indiferent dacă aceste cifre sunt sau nu precise, tendința mai largă pe care a descris-o este vizibilă și în alte moduri. Chiar și în familiile cu legături profunde cu mișcările de stânga, schimbarea este evidentă. „Tinerii ai căror părinți au fost de stânga sunt uneori susținători și mai puternici ai lui Pahlavi”, a spus el.

Actualul conflict dintre Israel și Iran a adăugat o dimensiune nouă și incertă acestei situații în evoluție. Timp de decenii, Republica Islamică și-a menținut poziția printr-o combinație de control intern și confruntare externă. Acum, cu presiunea militară directă și tensiunile regionale sporite, unele figuri ale opoziției cred că echilibrul s-ar putea schimba în moduri în care nu s-a schimbat până acum.

Maleki a descris situația ca o potențială ruptură a impasului de lungă durată. „Într-o astfel de situație, intrarea unei a treia forțe ar putea rupe acest impas”, a spus el, sugerând că presiunea externă ar putea crea deschideri pe care protestul intern singur nu a reușit în mod repetat să le genereze.

Sepehri merge mai departe, prezentând un argument care ar fi fost aproape imposibil de exprimat în climatul politic din 1979. „Poporul țării mele are sprijinul Statelor Unite și al Israelului pentru a înfrunta acest regim”, a explicat ea.

Această aliniere, pentru generația sa de foști stângiști, reprezintă o inversare totală a idealurilor prin care odinioară înțelegeau lumea. Țara pentru care au luptat cândva să se elibereze de influența americană și israeliană se uită acum, în opinia ei, la aceiași actori pentru sprijin împotriva unei amenințări mult mai imediate.

Nu toți iranienii împărtășesc această perspectivă. Scepticismul față de Pahlavi persistă, în special în rândul celor care se tem de o revenire la o putere concentrată sau care se întreabă dacă o singură figură poate unifica o opoziție profund divizată. Chiar și printre susținători, există o recunoaștere clară a faptului că provocările tranziției vor fi imense.

Dar pentru cei care au făcut această călătorie ideologică de la stângismul revoluționar la o aliniere prudentă cu fiul șahului, dezbaterea este despre viitorul Iranului și cine poate asigura cel mai bine acest viitor, mai degrabă decât despre stânga sau dreapta, monarhist sau republican.

„Ceea ce este important pentru mine”, a declarat Mesdaghi pentru Washington Post, revenind la întrebarea la care a încercat să răspundă o viață întreagă, „este cum vrem să reconstruim Iranul”. Printre unii dintre cei care au luptat cândva pentru a pune capăt moștenirii lui Pahlavi, el reprezintă acum cele mai bune speranțe ale lor.