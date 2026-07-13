Protecția fondurilor este unul dintre cele mai importante criterii de care investitorii ar trebui să țină cont atunci când aleg o platformă de schimb pentru criptomonede. Potrivit unei analize realizate de Bitget, transparența și posibilitatea de a verifica independent existența rezervelor reprezintă elemente esențiale pentru siguranța activelor digitale.

Unul dintre cele mai importante mecanisme utilizate de platformele crypto este Dovada Rezervelor (Proof of Reserves – PoR). Acesta permite verificarea faptului că platforma deține suficiente active on-chain pentru a acoperi fondurile utilizatorilor.

Potrivit specialiștilor, simpla existență a acestui mecanism nu este suficientă, ci este necesar ca informațiile să fie actualizate constant și să poată fi verificate independent.

„Dovada Rezervelor este un mecanism de bază, care permite evaluarea măsurii în care obligațiile unei platforme de schimb sunt susținute de active on-chain. Totuși, este important să reținem că PoR are sens doar dacă este actualizat periodic și, cel mai important, dacă poate fi verificat de utilizatori sau de terțe părți”, explică Ignacio Aguirre, CMO Bitget.

Pe lângă dovada rezervelor, unele platforme pun la dispoziția utilizatorilor fonduri speciale de protecție sau de asigurare.

Aceste mecanisme pot acoperi anumite pierderi provocate de incidente tehnice sau de probleme apărute la nivelul infrastructurii platformei, în situațiile în care utilizatorii nu sunt responsabili pentru pierderea activelor.

Analiza evidențiază și rolul arborilor Merkle, o tehnologie criptografică utilizată pentru verificarea integrității datelor fără compromiterea confidențialității utilizatorilor.

Prin acest sistem, fiecare depozit este transformat într-o amprentă criptografică (hash), iar toate aceste informații sunt reunite într-o structură care permite verificarea existenței fondurilor fără dezvăluirea datelor celorlalți utilizatori.

„Arborii Merkle permit ca obligațiile individuale să fie conectate la starea globală a rezervelor, menținând, în același timp, confidențialitatea. Acest lucru permite verificarea independentă a consistenței datelor, fără dezvăluirea întregului set de date. Un utilizator poate confirma că fondurile sale sunt incluse în PoR, dar nu poate accesa date despre alți participanți din sistem”, explică Ignacio Aguirre, CMO Bitget.

Specialiștii arată că orice modificare a datelor schimbă imediat structura criptografică, ceea ce face ca eventualele tentative de manipulare să poată fi identificate mai ușor.

Pe lângă rezervele deținute de platformă, un rol important îl are și modul în care sunt stocate activele digitale.

Potrivit analizei, una dintre cele mai sigure soluții este utilizarea portofelelor de tip cold storage, unde cheile private sunt păstrate offline și sunt izolate de dispozitivele conectate la internet. În schimb, portofelele hot wallet, conectate permanent la internet, sunt recomandate în principal pentru gestionarea lichidității necesare tranzacțiilor curente.

„Structura de administrare a portofelelor și accesul la cheile private reprezintă una dintre bazele securității unei platforme. De aceea, în materialele noastre educaționale, explicăm diferențele dintre modelele de portofele cold wallet și hot wallet și impactul acestora asupra expunerii la risc. Înțelegerea acestei arhitecturi le permite utilizatorilor să își adapteze mai bine strategia de stocare a activelor la amploarea și natura activității lor de tranzacționare”, adaugă expertul Bitget.

Analiza mai arată că utilizarea mai multor chei pentru aprobarea tranzacțiilor reduce riscul accesului neautorizat, atât din exterior, cât și din interiorul organizației.

Totodată, specialiștii atrag atenția că nici cele mai avansate sisteme de securitate nu pot elimina complet riscurile asociate investițiilor în active digitale. Din acest motiv, transparența privind modul de administrare a rezervelor, stocarea activelor și comunicarea cu utilizatorii rămân elemente esențiale în evaluarea unei platforme de schimb.