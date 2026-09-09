Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a anunțat că va semna miercuri, 9 septembrie, decretul de dizolvare a parlamentului și decizia de convocare a alegerilor legislative anticipate, potrivit Reuters.

Scrutinul ar urma să aibă loc pe 25 octombrie, în contextul unei crize politice prelungite și al protestelor antiguvernamentale care au mobilizat zeci de mii de oameni în ultimele luni.

Vučić a făcut anunțul într-un interviu acordat postului public RTS, precizând că cele două decizii vor fi prezentate la prânz. Alegerile ar putea modifica raportul de forțe din Adunarea Națională și ar putea deschide o nouă etapă în confruntarea dintre putere și opoziție.

„Trebuie să iau două decizii în conformitate cu Constituția și Legea președintelui. Prima este un decret de dizolvare a Adunării Naționale a Republicii Serbia. A doua este o decizie de convocare a alegerilor”, a declarat Aleksandar Vučić pentru RTS.

Potrivit președintelui sârb, alegerile parlamentare vor avea loc pe 25 octombrie. Scrutinul ar fi organizat cu mai mult de doi ani înainte de termenul prevăzut inițial, în condițiile în care următoarele alegeri legislative erau programate pentru decembrie 2027.

În aceeași intervenție, Vučić a cerut tuturor participanților la procesul electoral să evite violențele. El s-a referit în special la eventuale blocaje ale clădirilor universitare, o formă de protest folosită în ultimele luni de studenții care contestă guvernarea.

„Știu că unii oameni vor bloca din nou clădirile universitare și îi rog să nu o facă. Dacă o fac, se vor răni pe ei înșiși și pe poporul Serbiei, pe alți studenți și profesori”, a spus președintele.

Vučić a afirmat, de asemenea, că va accepta rezultatele alegerilor, indiferent de rezultat, și că își va felicita adversarii în cazul în care aceștia vor câștiga.

Anunțul privind alegerile anticipate vine după aproape doi ani de proteste în Serbia. Manifestațiile au început în urma prăbușirii unui baldachin de beton la gara din Novi Sad, la 1 noiembrie 2024. Accidentul a provocat moartea a 16 persoane și a declanșat o serie de demonstrații împotriva autorităților.

Protestatarii au cerut ca persoanele responsabile pentru tragedie să fie trase la răspundere și au solicitat demisia liderilor țării. Mișcarea de protest a fost susținută în special de studenți, care au organizat marșuri, greve și blocaje în mai multe orașe.

În aprilie 2026, Vučić a declarat că este pregătit să organizeze alegeri parlamentare anticipate. Două luni mai târziu, în iunie, el a spus că intenționează să demisioneze în câteva săptămâni. Mandatul său prezidențial expiră în 2027.

Dizolvarea Adunării Naționale va marca începutul procedurii electorale anticipate. Partidele politice vor trebui să își stabilească listele de candidați și să își pregătească mesajele pentru campanie, în timp ce autoritățile electorale vor organiza calendarul oficial al scrutinului.

Alegerile din 25 octombrie vor reprezenta un test important pentru partidul lui Vučić, în condițiile în care protestele au pus presiune asupra guvernării și au alimentat dezbaterea privind responsabilitatea politică. Rezultatul votului va arăta dacă actuala majoritate își păstrează poziția în parlament sau dacă opoziția reușește să obțină un avantaj.