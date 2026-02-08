Istoria Campionatului Mondial - 1974. Fotbalul total al Olandei, învins de pragmatismul RFG-ului

Pentru prima dată în istorie, Campionatul Mondial de Fotbal a fost găzduit de Germania. La acea vreme, în 1974, Germania de Vest. Refăcută economic după dezastrul provocat în Al Doilea Război Mondial, țara a primit girul din partea celor de la FIFA. Marea noutate a fost schi,barea trofeului acordat câștigătoarei. Cupa Jules Rimet rămăsese la brazilieni, după „tripla” din 1958, 1972 și 1970.

Trofeul din 1974 este cel cu același design din prezent. S-a mers în continuare pe formula cu 16 echipe și grupe de câte 4. Naționala României a ratat turneul, acolo unde, din grupa „tricolorilor”, a ajuns Germania de Est. Țară ce avea să rămână doar cu acea participare și cu un succes în fața fraților din Germania de Vest, scor 1-0.

În acei ani, cel mai în vogă fotbal era jucat de olandezii. Apăruse celebrul „fotbal total” inventat de Rinus Michels la Ajax Amsterdam și înșurubat și la naționala batavă. Michels a fost cel care a condus echipa la Mondialul din 1974.

Grupa 1 a fost câștigată surprinzător de Germania de Est (5 puncte), în timp ce Germania de Vest a terminat pe locul 2 cu 4 puncte. La turneele precedente, după faza grupelor s-a ajuns la sferturi de finală. De această dată, primele două echipe clasate în fiecare grupă au mers mai departe și au format două grupe de câte patru. Câștigătoarele aveau să lupte în finală.

Clasamentul primei grupe a arătat astfel: 1. Olanda 6 p, 2. Brazilia 4 p, 3. Germania de Est 1 p, 4. Argentina 1 p.

Cea de-a doua grupă a avut bilanțul: 1. Germania de Vest 6 p, 2. Polonia 4 p, 3. Suedia 2 p, 4. Yugoslavia 0 p.

Finala dintre vest-germani și olandezi a avut parte de dramatism. Batavii au deschis scorul în minutul 2, după ce Neeskens a transformat un penalty. Gazdele au egalat tot de la 11 metri, datorită lui Breitner. Iar Gerd Muller a punctat decisiv în minutul 43. Astfel, formidabila echipă a Olandei, condusă de Johan Cruuyff, a ratat trofeul, așa cum avea să o facă și patru ani mai târziu în Argentina.

La Mondialul din 1974 a impresionat și Polonia, care a câștigat medalia de bronz, după 1-0 în finala mică, și a dat golgheterul turneului: Grzegorz Lato - 7 reușite.