Românca de geniu la care veneau „greii planetei” să întinerească asemeni eroilor din povești

Ana Aslan a trăit între 1 ianuarie 1897 și 22 mai 1988. Având iată, semnul întineririi, fiind născută la început de an, Ana Aslan a descoperit „elixiul tinereții”, pornind de la studierea procainei în 1949, a ajuns în 1952, să prepare ceea ce avea să fie „Gerovital”. În plin Război Rece, mai marii Planetei și marii actori nu veneau la summit-uri de pace sau la gale de film, veneau să „întinerească”.

În 1956, la Karlsruhe, savanta româncă anunțase descoperirea tratamentului minune, după ce muncise asiduu începând din 1949, până în acel an, 1956. când a participat la Congresul de Geriatrie din Karlsruhe - 6 septembrie 1956.

În 1957, „Vitamina H3” a primit numele istoric de acum, „Gerovital H3”, care intrase în producția de serie, ca tratament injectabil.

În 1958, Ana Aslan a participat la Minsk la o mare manifestare de care își amintea cu mare plăcere, pentru că, la Minsk a primit Premiul „Leon Bernard”.

În septembrie 1959, Nikita S.Hrusciov era primul lider sovietic care vizita SUA. Presa mondială văzuse un Hrusciov întinerit, vioi, diferit cu totul de bătrânelul cu mișcări lente și zâmbete forțate care vizitase Germania de Est în primăvara lui 1959.

Liderul sovietic Nikita S. Hrusciov (1894-1971) avea probleme cu ficatul și rinichii, probleme care îi înrăutățeau starea fizică și chiar psihică.

Presa occidentală surprinsese schimbarea și arătase chiar și cauza. Nikita S. Hrusciov chiar „băuse din fântâna tinereții fără bătrânețe”.

Cancelarul vest-german, Konrad Adenauer fusese informat despre faptul că liderul de la Kremlin urmase tratamentul injectabil cu Gerovital H3 la întoarcerea din RDG, iar o alta, la finalul verii când pregătea vizita peste Ocean.

Informația a apărut într-un articol publicat într-o revistă occidentală, citând surse oficiale din Bonn, capitala RFG pe care Securitatea din România l-a atașat în fotocopie , fără a-i păstra și titlul. Totuși, după aspectul și așezarea în pagină, pare să fi fost un articol din prestigioasa revistă „Time”, care nu putea rata vizita lui Hrusciov în SUA. Astfel, Nkita Hrusciov nu a stat decât două zile la Moscova după lunga întoarcere din SUA, plecând în Republica Populară Chineză, la Beijing, într-o altă vizită de lucru.

30 de ani mai târziu, în 1988, academicianul Ana Aslan amintea într-un interviu că omul politic german Konrad Adenauer i-a fost pacient.

Aceeași revistă relata și faptul că în noiembrie 1959 (perioada 18-21 noiembrie n.a.), medicul Ana Aslan a fost la Londra, unde este foarte posibil să fi avut discuții cu supranumitul „Decan roșu” de la Canterbury, preotul dr. Hewlett Johnson (1874-1966), adept al marxismului și admirator înfocat al lui Stalin în timpul agendei sale foarte încărcate în acele zile.

Hewlett Johnson atunci avea 85 de ani. Hewlett Johnson a vizitat Institutul de Geriatrie din București și a declarat, conform revistei occidentale: „Am stat multe ore în spitalul ei. Am beneficiat de o versiune simplă a tratamentului, care a avut un efect benefic extraordinar. Mi-a redat puterile pierdute și m-a făcut să mă simt cu câțiva ani mai tânăr”.