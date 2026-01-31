Gerovitalul - cum rememora savanta Ana Aslan modul de creare a elixirului tinereții?

Gerovitalul este un brand românesc. Creatoarea sa, savanta româncă Ana Aslan l-a creat pe baza unor experimente personale.

Valentin Lipatti a consemna tîn lucrarea De vorbă cu Ana Aslan, modul în care savanta a ajuns să folosească medical procaina:

„Într-adevăr, am avut noroc. Înainte de toate, trebuia să găsesc un caz. Și l-am găsit. Apoi, era dificil să-mi procur procaină într-un spital vechi cum era cel din Timișoara la acea dată. Mi-am procurat-o. În sfârșit, trebuia să reușesc să pătrund direct în artera unui om tânăr (această operaţie fiind delicată). Am reușit să o fac și să merg înainte. Tot ceea ce a urmat a plecat, de fapt, de aici. Cum îmi doream să se ia act de mica mea descoperire, am vrut să prezint un memo riu la Academie. Mi s-a transmis că aveam nevoie de cel puţin cinci cazuri pentru ca teoria mea privitoare la efectele procainei să poată fi luată în calcul. Apoi de 50. Și scepticismul unora dintre confraţii mei a rămas nezdruncinat și în continuare, în faţa a sute de cazuri.”

Savanta Ana Aslan a continuat să prezinte care a fost compoziția Gerovitalului:

„Cu toate acestea, am elaborat Gerovitalul H3 (procaină 2%, acid benzoic 0,12%, metabisulfit de potasiu 0,10% și fosfat disodic 0,01%), care s-a dovedit a avea o acţiune mult mai eficace decât procaina simplă. L-am testat într-un azil de bătrâni, în cazuri de artrită, de artroză, de poliartrită reumatoidă etc. Apoi,am constatat că medicamentul meu avea o influenţă pozitivă asupra stării generale a bolnavilor, că avea efecte terapeutice și profilactice asupra fenomenelor de îmbătrânire prematură și a bolilor senescenţei. După o îndelungată experienţă bazată pe tratamentul pacienţilor noștri, Gerovitalul H3 a putut fi omologat în 1958”

Savanta Ana Aslan a mărturisit reacția unui confrate (un medic francez care a vizitat Institutul condus de Ana Aslan la mulți ani după ce Gerovitalul intrase deja în producția de serie) față de marea sa descoperire prin redescoperirea și redefinirea rolului procainei/novocainei: „Vai, doamnă, noi toţi am avut în mână procaina, dar numai dumneavoastră aţi știut să-i descoperiţi calitățile ascunse”.