O româncă de geniu, care și-a văzut numele înscris alături de zei

Cum a reușit un medic de geniu din România să descopere secretul încetinirii îmbătrânirii? Studiind biografia Anei Aslan, vom găsi unele răspunsuri!

Unul din miturile fundamentale existente încă din Antichitate, a fost acela al tinereții veșnice. Dacă viața veșnică nu era posibilă oamenii, începând de la Hippocrate au încercat să prelungească viața activă. România deține primatul și în acest domeniu, al studiilor despre întârzierea îmbătrânirii, prin Ana Aslan. Viitorul medic Ana Aslan s-a născut la Brăila, în data de 1 ianuarie 1897. Familia sa era una de intelectuali, așa că Ana Aslan a putut să studieze la Colegiul Romașcanu din Brăila. Fiind cel mai mic dintre copii, a fost grav afectată de decesul tatălui său, care a plecat în lumea de dincolo când Ana împlinise doar 13 ani.

În 1915, după ce mama se mută alături de Ana și frații ei în București, Ana Aslan a absolvit Școala Centrală din București. După ce și-a încercat abilitățile de pilot, efectuând zboruri cu un avion ușor, Ana Aslan s-a decis să urmeze Medicina, înfruntând opoziția familiei.

Între 1916 și 1919, s-a aflat la Iași, unde a îngrijit răniții, fiind deja preocupată de substanțele care puteau ameliora durerile. Ea a conștientizat că ameliorarea durerii era în conexiune directă cu încetinirea procesului de îmbătrânire, care cauza și acesta dureri.

Între 1919-1922 face echipă cu marele neurochirurg Gheorghe Marinescu. A absolvit Medicina și a fost numită preparator la Clinica II București, iar profesorul Daniel Danielopolu o coordonează la teza sa de doctorat.

A activat în mai multe clinici la București și Timișoara, până în 1949, când a devenit șefa Secției Fiziologie a Institutului de Endocrinologie din București. La Timișoara, are ocazia să se ocupe de un pacient tânăr, un student țintuit la pat din cauza artrozei. A observat că acesta suporta mai ușor durerile și putea face unele mișcări după ce i se administra procaină. Ana Aslan a reluat vechile sale idei despre calmarea durerilor și de întârziere a îmbătrânirii, decizând să facă o cercetare farmaceutică, asupra efectelor procainei.

A solicitat permisiunea să lucreze la un azil de bătrâni unde a continuat cercetările, pe care le-a comunicat Academiei Române. Astfel, în 1952, a reușit crearea Vitaminei H3, în fapt Gerovitalul, pe care îl va breveta în 30 de țări.

Autoarea acestor memorabile vorbe a pus bazele Institutului de Gerontologie și Geriatrie din București, pe care l-a condus tot restul vieții, din 1958 și până în 1988, experimentând tratamente de întinerire. În 1974, a devenit membră a Academiei Române.

Mari actori, mari politicieni ai lumii, deopotrivă bărbați și femei au fost tratați în aces Institut, care a devenit o adevărată uzină producătoare de valută pentru puterea comunistă din România. Ana Aslan, secondată de farmacista Elena Polovrăgeanu a reușit să prepare Aslavital, primul produs din lume exclusiv dedicat ramurii Geriatrie.

Iată ce mărturisea Ana Aslan despre onoarea făcută de greci:

"Fericirea este o stare a sufletului care nu durează; există numai momente de fericire. Când am vizitat mauzoleul lui Hipocrate pe care grecii au înscris numele meu, eram foarte emoţionată şi am scris în Cartea de Aur: Orice medic care intră aici ar trebui să se simtă mic. Mă simţeam cât o furnică. Da, acesta a fost un moment de fericire.”

Academiciana Ana Aslan a lucrat până la finalul vieții. În ultima perioadă a activității. a ajutat la Institut persoane aflate într-o stare materială grea, foști demnitari interbelici, urmași ai lor, marginalizați politic. Deși a adus o jumătate de miliard de dolari României prin Gerovital, Academiciana Ana Aslan a fost chemată în instanță, evident, pentru a i se face o plăcere Elenei Ceaușescu, geloasă pe gloria Anei Aslan. Instanța, însă a absolvit-o de orice vină și procesul s-a închis. Nimeni n-a avut curaj să-i ceară vreun ban din suma inventată de anchetatorii politici.

Academiciana Ana Aslan a decedat la 22 mai 1988, fiind înmormântată discret, din ordine venite „de sus”. Nu i s-au respectat ultimele dorințe: înmormântarea cu preot și înmormântarea în Cavoul Kalindero-Danielopolu. Presa a publicat doar anunțul mortuar al Institului de Gerontologie și Geriatrie.