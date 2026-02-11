Istoria Campionatului Mondial. Mexic - 1986, locul în care s-a născut legenda lui Maradona

Pentru a doua oară în istorie, Mexicul a găzduit Campionatul Mondial. Inițial, ediția din 1986 fusese atribuită Columbiei, dar țara sud-americană era într-un război civil provocat de baronii cocainei. Așa că turneul a revenit în Mexic după 16 ani. România a aratat calificarea, dintr-o grupă din care la World Cup au mers Anglia și Irlanda de Nord și au mai făcut parte Finlanda și Turcia.

Celebrul eșec de pe teren propriu, cu Irlanda de Nord (scor 0-1), a ținut acasă selecționata lui Mircea Lucescu. Mondialul mexican a fost dominat de formidabilul Diego Armando Maradona. Care a dus naționala Argentinei către al doilea triumf, după cel din 1978. Mijlocașul din „Țara Tangoului” a devenit legendar după acel turneu și datorită evoluțiilor din tricoul celor de la Napoli, echipă cu care a câștigat de două ori Serie A.

Cele 24 de echipe au fost împărțite în 6 grupe, primele două clasate au mers în „optimi”, de asemenea, 4 locuri 3, cu cel mai bun punctaj au ajuns și ele în faza eliminatorie. A fost pentru prima dată când FIFA a folosit această formulă.

Argentina și-a câștigat grupa cu Italia (1-1), Coreea de Sud (3-1) și Bulgaria (2-0). Apoi, a trecut de Uruguay în „optimi”, scor 1-0. Apoi, a venit marele meci cu Anglia, câștigat de „pume” cu 2-1. Diego a marcat cu mâna, apoi a înșirat 7 adversari și a punctat pentru 2-0.

În semifinale, Maradona a ieșit din nou la rampă și a marcat ambele goluri în victoria cu 2-0 din meciul cu Belgia. Iar în finală, Argentina a învins RFG-ul, scor 2-3, după ce vest-germanii reveniseră de la 0-2.

Un meci extrem de atractiv a fost și Franța - Brazilia, din sferturile de finală, arbitrat de românul Ioan Igna. Francezii s-au impus la loviturile de departajare, 4-3, după ce scorul a fost egal, 1-1, după 120 de minute. Naționala din Hexagon a pierdut semifinala cu RFG, 0-2, dar a câștigat finala mică, 4-2 contra Belgiei, după prelungiri. Golgheterul turneului a fost englezul Gary Lineker, cu 6 reușite.

Un Mondial pe care românii l-au văzut prinzând semnalul de la sârbi, bulgari sau maghiari. Nicolae Ceaușescu a refuzat să plătească suma de 5.000 de dolari pentru ca TVR să achiziționeze drepturile TV.