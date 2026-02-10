Federaţia Solidaritatea Sanitară vrea grevă generală în sistemul de sănătate de stat

Federaţia Solidaritatea Sanitară a anunțat marți că a transmis Guvernului notificarea oficială privind intenția de a declanșa greva generală în sectorul sanitar. Sindicaliștii susțin că demersul are o bază juridică clară, generată de proiectul de lege inițiat de Executiv care prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale, măsură ce ar conduce la pierderea unor drepturi salariale stabilite prin contractul colectiv de muncă la nivel de sector. Totodată, aceștia invocă un cumul de pierderi salariale care, în opinia lor, justifică suplimentar recurgerea la grevă, printre care inflația și eliminarea indemnizației de hrană.

„Consiliul de Coordonare al Federaţiei „Solidaritatea Sanitară" din România, întrunit în data de 09 februarie 2026, a decis Notificarea Guvernului privind intenţia de a declara greva generală în sectorul sanitar împotriva politicilor economice şi sociale ale acestuia. Din punct de vedere juridic, motivul îl constituie proiectul de lege privind reducerea cheltuielilor salariale cu 10% iniţiat de Guvern, care ar determina pierderea unor drepturi salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de sector sănătate”, au transmis reprezentanții Federației.

Pe lângă proiectul de lege, Federația arată că angajații din sănătate sunt afectați de o serie de pierderi salariale acumulate începând cu anul trecut, care ar putea duce, până la finalul acestui an, la o reducere a salariilor reale de aproximativ 30%.

„Greva este justificată suplimentar de seria amplă de pierderi salariale pe care le suferă angajaţii din sănătate încă de anul trecut, care riscă să-i ducă până la sfârşitul acestui an la o scădere a salariilor reale cu aproximativ 30%”, susțin sindicaliștii.

Aceștia explică faptul că diminuarea veniturilor este rezultatul efectului cumulat al mai multor factori, printre care inflația și eliminarea indemnizației de hrană. În ceea ce privește inflația, Federația afirmă că aceasta a generat o scădere a salariilor reale de aproximativ 10% doar anul trecut, la care s-ar adăuga cel puțin încă 5% pe parcursul acestui an. În același timp, eliminarea indemnizației de hrană a intrat în vigoare la începutul acestui an pentru o parte semnificativă a personalului din sistemul sanitar.

Sindicaliștii avertizează că reducerea finanțării influențelor salariale ar putea avea consecințe extinse asupra sistemului public de sănătate, afectând un număr important de angajați.

„Reducerea finanţării influenţelor salariale, în condiţiile în care intenţia de reducere a nivelului finanţării influenţelor salariale pentru spitalele publice ar afecta negativ aproximativ 162.000 de angajaţi din circa 312 spitale. Tot acest val de reducere a salariilor survine în condiţiile în care, conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, angajaţilor din sănătate le sunt garantate salariile reale”, afirmă Federația.

Reprezentanții „Solidaritatea Sanitară” precizează că, în lipsa unui dialog real cu Guvernul sau dacă angajații din sănătate nu vor fi exceptați de la reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale, acțiunile de protest vor continua etapizat.

Primul pas va fi demararea procedurii de strângere a semnăturilor pentru grevă în toate unitățile sanitare publice din țară. Ulterior, după adoptarea actului normativ, Federația intenționează să declare greva generală, în termenul prevăzut de lege.

„Dat fiind impactul acestei forme de protest asupra întregului sistem sanitar, ne exprimăm speranţa că Guvernul va alege calea dialogului real şi va înţelege că angajaţii din sănătate nu pot fi variabila de ajustare bugetară a politicilor sale economice”, au transmis, în final, reprezentanții sindicali.