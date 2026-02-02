Risc de grevă generală în sănătate. Reducerea fondului de salarii, linia roșie pentru sindicaliști

Federația SANITAS avertizează că sistemele publice de Sănătate și Asistență socială se apropie de un blocaj major, după ce Consiliul Național a decis să mandateze Biroul Executiv pentru declanșarea procedurilor necesare unei greve generale, în cazul în care Guvernul nu renunță la reducerea cu 10% a fondului de salarii.

Decizia a fost luată în urma reuniunii Consiliului Național al Federaţia SANITAS, desfășurată luni, 2 februarie 2026, ședință în care liderii sindicali au analizat contextul politic și economic actual, precum și efectele directe ale politicilor de austeritate asupra celor două sisteme publice.

„Consiliul Naţional al Federaţiei SANITAS s-a întrunit astăzi, 2 februarie 2026, pentru a analiza contextul politic şi economic actual, precum şi impactul măsurilor de austeritate anunţate asupra sistemelor publice de Sănătate şi de Asistenţă socială. În urma dezbaterilor, membrii Consiliului Naţional au evaluat efectele directe şi indirecte ale reducerilor bugetare propuse, concluzionând că acestea vor afecta grav funcţionarea unităţilor sanitare şi de asistenţă socială, calitatea serviciilor oferite populaţiei şi, în mod direct, veniturile angajaţilor din aceste sectoare esenţiale”, a transmis SANITAS, într-un comunicat.

În urma concluziilor formulate, Consiliul Național a decis să acorde Biroului Executiv un mandat extins, atât pentru continuarea dialogului cu autoritățile, cât și pentru inițierea tuturor procedurilor necesare declanșării grevei generale, dacă solicitările nu vor fi acceptate.

„În acest context, Consiliul Naţional a mandatat Biroul Executiv al Federaţiei SANITAS să întreprindă toate demersurile necesare pentru exceptarea Sănătăţii şi Asistenţei sociale de la măsura intenţionată de guvernul Bolojan de a reduce cu 10% fondul de salarii şi pentru blocarea oricăror măsuri care ar conduce la pierderi de venituri pentru salariaţi”, au precizat reprezentanţii federaţiei.

Liderii SANITAS au luat act și de rezultatul votului intern exprimat săptămâna trecută de membrii de sindicat. Potrivit federației, majoritatea covârșitoare a participanților s-a pronunțat în favoarea declanșării unei greve generale, în situația în care revendicările formulate nu vor primi un răspuns favorabil. Această poziție a membrilor a cântărit decisiv în adoptarea strategiei de presiune sindicală, inclusiv prin pregătirea unor acțiuni de amploare.

Președintele federației, Iulian Pope, a transmis că personalul din Sănătate și Asistență socială nu poate suporta consecințele unor politici de austeritate, în condițiile în care aceste domenii funcționează deja sub presiunea lipsei de personal și a subfinanțării cronice.

„Angajaţii din Sănătate şi Asistenţă socială nu pot fi transformaţi în victimele politicilor de austeritate, în condiţiile în care aceste sisteme se confruntă deja cu deficit major de personal şi cu subfinanţarea cronică”, a declarat Iulian Pope.

Totodată, liderul sindical a reiterat că federația este pregătită să treacă la greva generală, dacă obiectivele stabilite de Consiliul Național nu vor fi atinse într-un interval considerat rezonabil.

„În cazul în obiectivele cu care ne-a mandatat Consiliul Naţional nu vor fi atinse într-un termen rezonabil, Federaţia SANITAS va declanşa greva generală, ca formă legitimă de apărare a drepturilor şi intereselor membrilor noştri”, a anunţat preşedintele SANITAS.

Federația subliniază că rămâne deschisă negocierilor cu Guvernul, însă avertizează că nu va accepta măsuri care să destabilizeze veniturile angajaților sau să afecteze funcționarea serviciilor publice esențiale. Sindicaliștii reamintesc că, încă din 26 ianuarie, au avertizat public asupra posibilității declanșării grevei generale, în cazul în care reducerea fondului de salarii cu 10% va fi menținută.