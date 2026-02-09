Istoria Campionatului Mondial - 1978. Argentina lui Kempes câștigă primul titlu din istorie, după un meci suspectat de blat

În 1978 Campionatul Mondial a ajuns în Argentina, țară unde fotbalul era o religie, una dintre puținele bucurii ale unei populații hăituite de dictaturile militare. FIFA a fost criticată de multe voci ale comunității internaționale pentru că dus turneul în „Țara Tangoului”. Acolo unde guvernul totalitar voia să se valideze prin intermediul acestui mare eveniment.

Victoria finală a Argentinei avea să fie contestată de multe voci, din cauza implicațiilor politice. Naționala României a rata calificarea, iar eșecul avea să fie unul cu cântec. „Tricolorii” au terminat pe locul secund într-o grupă cu Spania și Iugoslavia. Meciul decisiv, cel cu „plavii”, din Ghencea, din 1977, a fost pierdut cu 4-6. De-a lungul timpului au apărut tot felul de variante legate de corectitudinea cu care românii au evoluat atunci.

Cele 16 echipe participante la World Cup au fost direcționate în patru grupe de câte 4. La fel ca și la ediția precedentă, și acum primele două clasate din fiecare grupă au mers mai departe și au format două grupe de câte 4. Argentinienii au trecut de prima fază după ce au învins Ungaria și Franța cu același scor, 2-1, și au pierdut contra Italiei, scor 0-1.

În faza a doua a grupelor, țara-gazdă a întâlnit Polonia (2-0), Brazilia (0-0) și Peru (6-0). La acea vreme, jocurile din ultima etapă nu se disputat la aceeași oră. Brazilienii învinseseră Polonia cu 3-1. Iat câteva ore mai târziu, Argentina a jucat cu obiectivul de-a bate cu cel puțin 4-0. A fost 6-0 până la urmă și au apărut speculații legate de trenuri cu cereale care au plecat spre Peru după acel meci.

La fel ca și în 1974, și la acest turneu, naționala care a impresionat prin fotbalul jucat a fost cea a Olandei. Chiar și fără liderul Johan Cruyff, care n-a ajuns în Argentina din cauza unor probleme familiale, batavii au ajuns în finală. Dar au cedat după prelungiri în fața argentinienilor, scor 1-3. Mario Kempes a deschis scorul în minutul 38, Dick Nanninga a egalat în minutul 83. În ultimele secunde ale timpului regulamentar, Rob Rensenbink a trimis mingea în bară. Și s-a intrat în prelungiri.

Kempes a mai înscris o dată, în minutul 105, iar Daniel Bertoni a închis conturile în minutul 115. Și Argentina a devenit în premieră campioană mondială.

A fost până la urmă turneul lui Kempes, care a devenit și golgheter cu 6 reușite.