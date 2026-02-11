Gigi Becali e de acord cu varianta Gică Hagi la națională. Nu mai suflă nimeni

Gigi Becali este încântat de varianta cu Gică Hagi, selecționer. Din cauza problemelor de sănătate, Mircea Lucescu are șanse mici să mai continue pe banca primei reprzentative. Oficialii FRF caută o soluție pentru partida de baraj cu Turcia, programată la Istanbul, la data de 26 martie.

Primul nume vehiculat este cel al lui Hagi, ca și în alte situații în care naționala a căutat antrenor. Becali a spus că „Regele” ar fi o variantă excelentă pentru „tricolori”.

„E cea mai înțeleaptă decizie. În momentul în care îl bagi pe Hagi nu mai suflă nimeni, nu mai poate să zică nimeni nimic. Acum vin Adunările Generale, prelungesc mandatele, bravo lor. Dacă au susținerea lui Hagi, a lui Ilie Dumitrescu, gata, la revedere. Se sudează echipa, Burleanu cu Generația de Aur.

E o strategie bună și pentru el (n.r. - pentru Răzvan Burleanu), dar și pentru fotbal. Atâta timp cât e pentru fotbal, nu contează că e pentru el. El să stea 100 de ani acolo, numai să facă bine fotbalului.

Nu știu eu câți ani, dar faptul că îl aduci pe Hagi, aduci Generația de Aur. Unești fotbalul. Până acum nu era unire. Păi ce, îl compari pe Hagi cu Stoichiță?”, a spus Becali pentru fanatik.

„Probabil o să vină și Gică Popescu, el nu e dușmănos. Popescu chiar dacă nu vine la Federație, vine alături de Gică. Îl cheamă Gică: «Băi, vreau să mă ajuți». Și până la urmă ce facem, ținem dușmănie o viață? Asta e, s-a greșit, ce s-a făcut, iubește-ți dușmanul se zice.

Burleanu face acum cea mai bună strategie, cea mai bună mutare. Cine l-a învățat, de fapt cred că el că e băiat deștept și băiat bun, mai are pe lângă el care îl cotonogesc și care mai bagă…

Acum a făcut cea mai bună mutare din fotbal. Unește generații, unește tot fotbalul și nu mai are ce să zică nimeni nimic. El președinte, Hagi antrenor, unește fotbalul și gata. Îl felicit dacă face asta!”, a mai afirmat finanțatorul de la FCSB pentru sursa citată.