Ratele la credite ar putea crește cu 50% după intrarea în recesiune tehnică, susține Gheorghe Piperea

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că PIB-ul României a scăzut, iar după anunțul privind intrarea țării în recesiune, ratele plătite de români ar putea crește cu până la 50%, a afirmat avocatul Gheorghe Piperea. „Un ROBOR la trei luni care e azi 5,83%, va putea sări la 8,83% peste o lună”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Potrivit avocatului, una dintre consecințele imediate ale intrării României în recesiune este creșterea costului cu riscul de țară, care se reflectă în dobânzile la credite. „Atât creditele corporate, cât cele de retail (de consum, ipotecare, de studii, precum și leasing-ul) conțin dobânzi variabile, de tipul ROBOR, care vor crește imediat cu 2-3 ppt. Un ROBOR la trei luni care e azi 5,83%, va putea sări la 8,83% peste o lună”, a afirmat acesta.

Piperea a susținut că nu doar ratele lunare vor crește „simțitor și dureros”. Potrivit acestuia, inflația va crește, iar prețurile vor urma aceeași tendință.

„Va crește inflația, vor crește prețurile: cei mai mulți comercianți iau credite și toți comercianții contractează cu acei comercianți care iau credite. Evident, va crește costul (dobânda și comisionul) la care se împrumută statul, deci va fi nevoie de și mai multă austeritate și de o nouă creștere a taxelor. Va crește și șomajul, căci cele mai multe IMM - uri și afaceri individuale vor fi în faliment (sau pe acolo…)”, a mai afirmat acesta.

Economia României a intrat în recesiune tehnică la sfârșitul anului 2025, după ce Produsul Intern Brut a scăzut două trimestre la rând față de perioadele precedente, potrivit datelor publicate vineri de INS.

Institutul arată că, în trimestrul IV din 2025, PIB a scăzut cu 1,9% față de trimestrul III, în termeni reali, pe seria ajustată sezonier. Aceasta este a doua scădere consecutivă, după ce și în trimestrul III produsul intern brut s-a redus cu 0,1% comparativ cu trimestrul II. Recesiunea tehnică reprezintă situația în care PIB scade în termeni reali timp de două trimestre consecutive, comparativ cu perioadele imediat precedente.

Față de același trimestru din 2024, Produsul Intern Brut a crescut cu 0,1% în trimestrul IV din 2025. În 2025, Produsul Intern Brut a crescut cu 0,6% față de anul 2024, potrivit datelor publicate de INS.