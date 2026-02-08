Cei trei funcționari de la Primăria Sectorului 5 au scăpat de arestul preventiv din lipsă de probe. Ce spune avocatul unuia dintre aceștia

Instanța a decis că nu există probe suficiente pentru arestarea preventivă a trei funcționari din Primăria Sectorului 5 și din Poliția Locală, respingând cererea DNA ca neîntemeiată, a spus avocatul unuia dintre aceștia. În acest caz, Tribunalul București a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Arhitectul şef şi administratorul public al Primăriei Sectorului 5, alături de directorul adjunct al Poliţiei Locale sunt vizați în acest dosar. Procurorii anticorupţie susţin că aceștia sunt implicaţi în „posibile demersuri nelegale pentru urgentarea recepţiei unui imobil şi pentru atestarea edificării unui ansamblu rezidenţial”.

„Instanţa a analizat propunerea Parchetului şi a constatat că, la acest moment, nu sunt suficiente informaţii astfel încât să necesite luarea măsurii arestului preventiv, fapt pentru care, din nevoia de a se păstra în continuare o proporţie între buna desfăşurare a urmăririi penale şi respectiv aflarea adevărului, s-a dispus măsura controlului judiciar şi punerea de îndată în libertate a celor trei persoane”, a afirmat Cristi Ene, avocatul unuia dintre acuzaţi, la ieşirea de la tribunal.

Arhitectul şef ar fi primit 15.000 de euro de la un om de afaceri pentru documentele necesare finalizării construcţiei. Administratorul public ar fi ştiut despre aceste sume şi a intervenit pe lângă directorul adjunct al Poliţiei Locale pentru finalizarea rapidă a recepţiei lucrărilor.

Directorul adjunct al Poliţiei Locale este acuzat că ar fi primit de la un subordonat peste 70.000 de lei pentru semnarea rapidă a unei adrese către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale.

În aceeaşi cauză, omul de afaceri implicat a fost reţinut şi ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzaţiile de trafic de influenţă şi dare de mită.

Totodată, şeful Serviciului Disciplina în Construcţii din cadrul Poliţiei Locale a fost plasat sub control judiciar pentru fals intelectual. DNA susţine că administratorul ar fi primit două tranşe de 20.000 de euro pentru a influenţa funcţionari şi pentru a urgenta emiterea documentelor necesare recepţiei imobilului. Arhitectul şef urma să intervină pentru a grăbi procedurile de recepţie şi eliberarea documentelor.

Investigaţiile au arătat că directorul adjunct al Poliţiei Locale a semnat documentele privind recepţia lucrărilor şi a redistribuit lucrarea unui subordonat, care a semnat procesul-verbal fără verificarea efectivă a construcţiei. Ancheta continuă şi vizează şi alte persoane implicate.

„De asemenea, cercetările efectuate în cauză arată că, în perioada decembrie 2024 – decembrie 2025, inculpatul Chioran Florin, în calitatea menţionată anterior, ar fi primit de la un subordonat sumele de 70.000 lei (echivalentul a 14.000 euro) şi 3.100 euro, pentru semnarea cât mai rapidă a unei adrese către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, prin care se fiscalizau două imobile aflate în proprietatea unei societăţi comerciale din Sectorul 5, pentru care fusese admisă recepţia la terminarea lucrărilor”, au mai arătat procurorii DNA.