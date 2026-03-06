Ungaria, acuzată de Ucraina că a reținut șapte angajați ai unei bănci. Un transport milioane de euro și kilograme de aur, blocat

Noi tensiuni diplomatice au apărut între Ucraina și Ungaria, după ce autoritățile de la Kiev au anunțat că șapte cetățeni ucraineni, angajați ai unei bănci de stat, ar fi fost reținuți la Budapesta. Potrivit oficialilor ucraineni, aceștia se aflau într-o misiune de transport valori și tranzitau teritoriul ungar. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a scris pe platforma X că angajații băncii au fost luați „ostatici” de autoritățile ungare, iar situația lor nu este clară în acest moment.

Oficialul de la Kiev a anunțat că a fost transmisă o notă diplomatică prin care se solicită clarificări și eliberarea imediată a angajaților.

Banca de stat ucraineană Oschadbank a arătat că angajații reținuți lucrau la operarea a două vehicule blindate pentru transportul valorilor. Acestea circulau între Austria și Ucraina, transportând sume importante de numerar și metale prețioase.

Potrivit instituției financiare, în vehicule se aflau aproximativ 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur. Transportul ar fi fost realizat în conformitate cu regulile internaționale privind transportul de valori și cu procedurile vamale europene, mai spun reprezentanții unității.

Reprezentanții băncii au mai declarat că vehiculele se află în prezent în zona centrală a capitalei ungare, însă nu există informații oficiale despre locul în care sunt ținuți angajații. Situația a generat tensiuni la Kiev. Ministrul de externe ucrainean a acuzat Budapesta de „terorism și șantaj de stat”, cerând explicații rapide din partea guvernului ungar.

Până în acest moment, autoritățile din Ungaria nu au oferit un punct de vedere oficial cu privire la incident.

Incidentul apare într-un context deja tensionat între Ucraina și Ungaria. Budapesta este considerată unul dintre puținele state din NATO și din Uniunea Europeană care a menținut o relație apropiată cu Rusia după declanșarea invaziei la scară largă asupra Ucrainei în 2022.

În ultimele luni, guvernul ungar a blocat sau a încetinit mai multe decizii importante la nivel european, inclusiv noi sancțiuni împotriva Moscovei și sprijin financiar pentru Kiev. Disputa legată de reținerea angajaților băncii riscă să amplifice și mai mult tensiunile dintre cele două state.