Războaie duse în numele religiei. Ce justificare au conflictele din Ucraina și Iran. Putin luptă cu Antihristul

Războaie purtate în numele convingerilor religioase. Sau religia folosită ca pretext pentru a acoperi conflictele armate. O temă discutată, azi, în podcastul realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro.

Explicații pe această temă a dat jurnalistul Bogdan Comaroni, care a făcut referire la războaiele din Iran și la cel din Ucraina. „În armata SUA, unde sunt musulmani, creștini, iudei, mai multe confesiuni, li s-a zis că e o misiune divină acest război din Iran. Că Trump este unsul lui Isus și că războiul ăsta e apocaliptic, deci că trebuie să îndeplinim misiunea divină.

Ăștia, vreo 15, s-au apucat, au făcut plânge, la ăștia 15 s-au mai raliat și alții, care au primit citatele astea, adică pare că un fel de circulară care s-a dat la armată. Că se pleacă la un război divin. Asta e de la Trump”, a spus Bogdan Comaroni.

Care a dat exemplu de un derapaj al liderului de la Casa Albă. „La un moment dat el bătea câmpia, dar era pe pajiștea sau gazonul de la Casa Albă și arăta ziariștilor spre cer, a zis I am the chosen one (Eu sunt Alesul).

Comaroni a vorbit și despre războiul din Ucraina. În Rusia, ideologul Kremlinului, Aleksandr Dughin, a găsit o justificare spirituală pentru acest conflict. „Vine domnul Dughin, care Dughin zice cu misiunea divină. Deci cu tot ce se întâmplă îi cere lui Putin să intervină și domnul Dughin spune acolo că operațiunea asta de luptă trebuie să se cheme sabia lui Catehon.

Catehon este într-o scrisoare a Sfântului Pavel, deci nu intru în amănunte. Dar Catehon e un personaj misterios care apare și despre care se știe mult mai puțin. Deci Catehonul este personajul care se va opune Antihristului și care va întârzi Apocalipsa. Deci el, Dughin, ideologul, îl vede pe Putin, care trebuie să intervină în acest război ca să apară și să fie catehonul

Care, iată că trebuie să se opună și numește satanului colectiv adică anticristului colectiv, care este Occidentul. Trebuie să se opună, să intervină pe rol de Catehon, adică cu sabia lui Catehon, și să amâne Apocalipsa. Adică el vede pe Putin în acel rol”, a mai explicat Comaroni ideologia pe care Dughin încearcă să i-o impună lui Vladimir Putin.