Vulpescu, mesaj emoționant pentru Nina Iliescu. Este prima aniversare fără soțul său

Deputatul Ionuț Vulpescu a transmis un mesaj pe Facebook pentru Nina Iliescu, Prima Doamnă a României, cu ocazia zilei sale de naștere, 4 martie, subliniind că este pentru prima dată când aceasta o petrece singură, după decesul fostului președinte Ion Iliescu.

„Într-o țară care n-are încă buget și într-o lume cu inflație de războaie, pentru mine, evenimentul metafizic al zilei e ziua de naștere a doamnei Nina Iliescu. Și tristețea trecerii în singurătate a acestei zile, pentru prima oară. Ion Iliescu s-a născut pe 3 martie 1930, Elena Iliescu pe 4 martie 1930. I-a despărțit o zi și i-a unit o lume. 75 de ani au construit împreună blândețea puterii și au rămas normali, chiar și când gorila și rinocerul s-au plimbat din nou pe Calea Victoriei.”

Vulpescu a reamintit de cât de puternică a fost legătura lor și cum au rămas oameni echilibrați, chiar și în fața provocărilor istorice și politice.

„Când s-au văzut trădați de cei apropiați sau când au auzit surzenia celor care tăceau, deși erau primii care trebuiau să vorbească. Destinul lor a avut ceva stoic și nepământean, dincolo de lumi și de căderea în lume. Povestea e dincolo de lume și probabil că nu va fi văzută curând la expoziții și întâlniri paradigmatice.”

Deputatul a explicat că viața cuplului Iliescu a fost marcată de discreție și o tărie interioară care depășește planul public și istoric.

„Ion Iliescu și Nina Iliescu s-au căsătorit în vara lui 1951. Și au fost împreună până în vara lui 2025. Adică 74 de ani. Azi e primul 4 martie când biografia sa e un cutremur și nu o felie de tort împreună cu cel căruia i-a fost nu doar soție și prietenă, ci și cel mai bun consilier și acel echilibru care topea toată nebunia lumii.”

Deputatul a evidențiat importanța sprijinului reciproc dintre cei doi și rolul Ninei Iliescu ca pilon al echilibrului și normalității într-o perioadă tumultuoasă.

„A sancționat mereu excesele, parvenitismele și fuga după sclipici. Între 1965-1989, România a îndurat 25 de ani de dictatură a unui cuplu de satrapi regretat doar de cei care n-au trăit vremurile acelea sau au profitat de ele. Sau și-au pierdut memoria pe care n-au avut-o niciodată. Doamna Iliescu, Prima Doamnă a României vreme de zece ani și însoțitoarea în istorie a Domnului Președinte, a ales discreția. În răspăr cu impostura și goana după imagine.”

Vulpescu a punctat discreția și integritatea Ninei Iliescu, care a evitat lumina reflectoarelor și goana după notorietate. „Ieri a fost primul 3 martie fără domnul Președinte pentru toți cei care l-au prețuit. Unii dintre ei l-au și înțeles. Azi e primul 4 martie în singurătate al celei care l-a iubit cel mai mult; de fapt, necondiționat.”

El a spus că aniversarea devine acum o zi a reflecției și a emoției profunde, marcând prima aniversare fără Ion Iliescu. „Mă gândesc că de la un punct încolo urările devin rugăciuni. Până la urmă, Dumnezeu e singurul istoric care nu greșește și așază, mai devreme sau mai târziu, pe fiecare la locul său. La mulți ani și recunoștință!”