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Un nou episod din istoria rivalității „Camaro vs.Mustang”, în numărul 12 al colecției. De joi, la toate chioșcurile, găsiți revista și piese noi pentru cele două machete!

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Un nou episod din istoria rivalității „Camaro vs.Mustang”, în numărul 12 al colecției. De joi, la toate chioșcurile, găsiți revista și piese noi pentru cele două machete!
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Din cuprinsul articolului

Anii crizei petrolului

Colecția „Camaro vs.Mustang” a ajuns la numărul 12, din care aflăm informații despre momentul critic prin care au trecut modelele iconice ale celor doi giganți americani în anii ’70, ca urmare a crizei petrolului și a orientării consumatorilor spre mașini mai economice.

A doua generație Camaro, care s-a bucurat de succes în primii ani după lansare, fiind considerată  de reviste de specialitate drept “cel mai apropiat model de o mașină europeană de performanță”, și-a pierdut treptat din popularitate. Compania General Motors a fost nevoită, astfel, să își schimbe radical mașina sport de succes.

Pentru Mustang II adaptarea la noile condiții de piață a fost mai ușoară, deoarece a doua generație a fost lansată când deja începuse criza economică și a fost concepută din start ca o mașină mai economică. Nu și-a propus să concureze cu legendarele modele muscle cars, ci s-a reinventat ca o mașină sport compactă și funcțională. Descoperiți ce motorizări a avut Mustang II și cum au reușit fanii să schimbe o decizie a companiei Ford.

Trei piese pentru Camaro

Numărul 12 al colecției aduce trei piese pentru Camaro Z/28 și anume oglinda retrovizoare exterioară stânga, oglinda retrovizoare interioară și schimbătorul de viteze, pe toate le puteți deja monta. Pentru macheta Mustang sunt incluse motorul și grila frontală. Și acestea pot fi montate, completând macheta. Dacă aveți nelămuriri privind asamblarea, puteți consulta și instrucțiunile detaliate de montaj  incluse în primul număr al colecției.

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Machetele sunt realizate din metal de tip die-cast, fiind finisate în nuanțe autentice care respectă paleta originală a producătorilor. Create sub licența Maisto, machetele la scara 1:18 vor atinge o lungime de aproximativ 26 cm.

Numărul 12 este disponibil la chioșcurile de presă din toată țara, începând de joi, 18 iunie, la prețul de 69,99 lei. Tiraj limitat. Dacă ai ratat primele numere, nu te îngrijora! Ne poți scrie la [email protected] pentru detalii de cumpărare.

Construiește în doar 20 de numere două machete pentru două mașini legendare  - Camaro vs. Mustang!

 

 

 

 

 

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