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Colecția dedicată legendarelor mașini americane Camaro și Mustang a ajuns la numărul 14. De joi, la toate chioșcurile!

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Colecția dedicată legendarelor mașini americane Camaro și Mustang a ajuns la numărul 14. De joi, la toate chioșcurile!
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Din cuprinsul articolului

Mașina anului 1982

Numărul 14 al Colecției „Camaro vs.Mustang” continuă paralela între modelele din generația a treia a celor două mărci. Cu o siluetă mai joasă, mai aerodinamică, cu linii unghiulare care reflectau spiritul futurist cu care rezona societatea americană a anilor ’80, Camaro III s-a impus ca un model de referință. Varianta Z28 a fost numită “Mașina anului” de către revista Motor Trend în 1982. Mai mult, designul exterior al celei de-a treia generații Camaro a pus și bazele evoluțiilor viitoare ale modelului.

Și Mustang III a venit cu modificări estetice profunde, în încercarea de a menține mașina atractivă. Echipa de design a lucrat la o abordare mai aerodinamică și mai modernă, îndepărtându-se de liniile mai grele și mai pătrăţoase ale generației anterioare. Ulterior, de-a lungul anilor în care a fost produs, modelul a evoluat continuu, în 1983 fiind introdusă o versiune decapotabilă.

Habitaclul Mustang

Revista numărul 14 vine cu componente importante pentru cele două modele rivale. Pentru Camaro Z/28 sunt incluse țevile de eșapament, care pot fi deja montate în baza șasiului. Pentru completarea machetei Mustang, primiți o componentă esențială – habitaclul.Dacă aveți nelămuriri privind asamblarea, puteți consulta și instrucțiunile detaliate de montaj incluse în primul număr al colecției.

Machetele sunt realizate din metal de tip die-cast, fiind finisate în nuanțe autentice care respectă paleta originală a producătorilor. Create sub licența Maisto, machetele la scara 1:18 vor atinge o lungime de aproximativ 26 cm.

Numărul 14 este disponibil la chioșcurile de presă din toată țara, începând de joi, 16 iulie, la prețul de 69,99 lei. Tiraj limitat. Dacă ai ratat primele numere, nu te îngrijora! Ne poți scrie la [email protected] pentru detalii de cumpărare.

Construiește în doar 20 de numere două machete pentru două mașini legendare - Camaro vs. Mustang!

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