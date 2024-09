Monden Deadpool &Wolverine, success fulminat. Filmul are încasări record







Record după record a doborât Deadpool și Wolverine și a reușit în acest mod să salveze reputația Marvel. Printre recordurile pe care le-a doborât se numără cele mai bune încasărila deschidere din iulie.

Deadpool 3 a bătut record după record

De asemenea, cele mai mari încasări de weekend la deschidere național și mondial cu rating R a fost și el doborât. Și nu în ultimul rând, filmul cu cel mai mare film cu rating R din toate timpurile. Deadpool & Wolverine a câștigat 545,8 milioane de dolari pe piața internă. A devenit în acest fel filmul cu cele mai mari încasări din istoria casei de box-office a Statelor Unite. Cu toate acestea, Inside Out 2 rămâne filmul cu cele mai mari încasări ale anului, cu un total global de 1,59 miliarde de dolari.

Este probabil ca Deadpool 3 să-l depășească fără o creștere majoră la box office. Începând cu cel de-al treilea weekend, Deadpool & Wolverine a încasat 545,8 milioane de dolari în Statele Unite și Canada. Și 596,8 milioane de dolari în alte teritorii, pentru un total mondial de 1,143 miliarde de dolari. Președintele studiourilor Marvel, Kevin Feige, și-a exprimat recunoștința pentru succesul filmului.

Filmul a scris istorie pentru Marvel

„Mulțumim că ați făcut ca primul film cu rating R al Marvel Studios să fie cel mai mare din toate timpurile. Este fantastic să vezi că publicul iubește acest film la fel de mult ca noi toți!” Această epopee a supereroilor cu rating R a reușit să asigure cel mai mare debut global din 2024, depășind chiar și Avatar: The Way of Water pe piețe comparabile. Doar în weekendul său de deschidere, filmul a adunat 233,3 milioane de dolari de pe 55 de piețe internaționale.

Deadpool inițial a deschis un nou teren când s-a deschis cu 133,7 milioane de dolari pe plan intern în februarie 2016. A demonstrate deci că un film cu supereroi ar putea atrage un public masiv în ciuda ratingului său restrictiv. Puțin peste doi ani mai târziu, Deadpool 2 a urmat exemplul, a avut premiera la o sumă impresionantă de 125,5 milioane de dolari. Și în cele din urmă a încasat 785,8 milioane de dolari în întreaga lume.