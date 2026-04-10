Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, va intra în competiția principală de la Cannes 2026

Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, a fost selectat în competiția principală a Festivalului de la Cannes 2026. Ediția a 79-a reunește 2.491 de filme din 141 de țări, iar selecția oficială include titluri semnate de regizori internaționali importanți, relatează festival-cannes.com.

Festivalul de la Cannes a prezentat joi selecția oficială pentru ediția cu numărul 79, programată să se desfășoare între 12 și 23 mai. Organizatorii au anunțat că au fost înscrise 2.491 de filme, provenind din 141 de țări, ceea ce marchează o creștere semnificativă față de anul precedent.

Thierry Frémaux, directorul festivalului, a spus că publicarea listei nu este finală în totalitate, declarând că sunt prezentate „95% din selecţii, unele filme urmând să fie selectate în următoarele câteva săptămâni.”

Oficialul a remarcat și schimbările din industria cinematografică internațională, afirmând că „studiourile produc mai puţine blockbustere şi mai puţine filme de autor decât în trecut” și că festivalul „nu depinde de nimic altceva decât de filmele în sine”.

Regizorul Cristian Mungiu revine în competiția oficială a Festivalului de la Cannes cu lungmetrajul „Fjord”, o producție filmată în Norvegia și realizată în limba engleză. Mungiu, câștigător al Palme d’Or în 2007 pentru „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, participă astfel pentru a patra oară în competiția principală a festivalului.

Filmul reprezintă o schimbare de direcție față de proiectele sale anterioare, prin mutarea acțiunii din România în peisajele nordice ale Scandinaviei. „Fjord” a fost turnat în Ålesund, în regiunea Møre & Romsdal din Norvegia, și este descris ca o dramă familială construită în jurul unor tensiuni sociale și culturale.

Scenariul urmărește viața a două familii care locuiesc într-un sat izolat din Norvegia, potrivit imdb.com. Una dintre ele este formată dintr-o familie de origine română, stabilită în localitatea natală a mamei, iar cealaltă este o familie suedezo-norvegiană. Copiii celor două familii, apropiați ca vârstă, ajung să frecventeze aceeași școală, ceea ce determină o apropiere inițială între adulți.

Pe parcurs, relațiile dintre cele două familii se tensionează, pe fondul diferențelor culturale legate de educație, viață de familie și valori sociale. Situația se complică în momentul în care apar suspiciuni privind comportamentul familiei nou-venite față de propriii copii.

În rolurile principale apar Sebastian Stan și Renate Reinsve. Sebastian Stan îl interpretează pe Mihai, un expat român stabilit în Norvegia, în timp ce Renate Reinsve joacă rolul Lisbet, partenera sa.

Actorul româno-american este cunoscut pentru roluri din producții internaționale și a fost nominalizat la Globurile de Aur, BAFTA și Oscar pentru interpretarea din „The Apprentice”. Renate Reinsve a obținut recunoaștere internațională pentru rolul din „The Worst Person in the World”.

Distribuția este completată de actori norvegieni și români, iar pentru rolurile copiilor a fost organizată o selecție deschisă pentru copii cu vârste între 6 și 14 ani care vorbesc româna, engleza și norvegiana.

Scenariul filmului este semnat de Cristian Mungiu, care colaborează din nou cu o echipă de profesioniști cu care a lucrat anterior. Imaginea este realizată de Tudor Vladimir Panduru, cunoscut pentru colaborarea la „R.M.N.”, iar montajul este semnat de Mircea Olteanu.

Echipa tehnică include și nume precum Marius Winje Brustad, responsabil de scenografie, și Kirsi Gum, care semnează costumele. Sunetul este coordonat de Constantin Fleancu, alături de Pietu Korconen și Kristian Eidnes.

Producția este realizată de Mobra Films (România), alături de parteneri internaționali din Franța, Norvegia, Danemarca, Finlanda și Suedia. Filmul a beneficiat de sprijin instituțional din partea CNC, Creative Europe – MEDIA, Film i Väst și Western Norway Film Commission.

În competiția oficială au fost anunțate titluri semnate de regizori internaționali importanți, printre care „Minotaur” de Andrey Zvyagintsev, „The Man I Love” de Ira Sachs, „Fatherland” de Paweł Pawlikowski, „Moulin” de László Nemes, „Histoire de la nuit” de Léa Mysius, „Gentle Monster” de Marie Kreutzer, „Hope” de Na Hong-Jin, „Sheep in the Box” de Hirokazu Kore-eda, „Garance” de Jeanne Herry și „The Unknown” de Arthur Harari.

Festivalul include și secțiunea „Un Certain Regard”, unde apar producții precum „Teenage Sex and Death at Camp Miasma” de Jane Schoenbrun și „Everytime” de Sandra Wollner, dar și proiecții speciale și filme de miezul nopții, cu regizori precum Steven Soderbergh, Ron Howard sau Yeon Sang-ho.

Ediția din 2026 va debuta cu filmul „The Electric Kiss” („La Venus électrique”), regizat de Pierre Salvadori, a cărui acțiune se desfășoară în anii 1920. Juriul competiției oficiale va fi prezidat de regizorul sud-coreean Park Chan-wook.

Organizatorii au anunțat, de asemenea, acordarea unor distincții onorifice Palme d’Or pentru Barbra Streisand și Peter Jackson.