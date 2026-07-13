Grindeanu: Președintele a vrut să vadă dacă s-au schimbat pozițiile. Eu spun că astăzi a fost un ton mai jos, dar nu s-a găsit o soluție.

Întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și liderii fostei coaliții de guvernare s-a încheiat după aproximativ două ore. La finalul discuțiilor, niciunul dintre participanți nu a făcut declarații presei.

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru luni, la Palatul Cotroceni, o nouă rundă de consultări cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentantul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale. Întâlnirea are loc după 69 de zile de la căderea Guvernului și în contextul în care negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare nu au produs până acum un rezultat.

Administrația Prezidențială a anunțat că luni, începând cu ora 09:00, președintele Nicușor Dan va avea o nouă rundă de consultări cu liderii formațiunilor parlamentare, în încercarea de a debloca situația politică.

La discuții au fost invitați președintele PSD, Sorin Grindeanu, președintele PNL, Ilie Bolojan, președintele USR, Dominic Fritz, președintele UDMR, Kelemen Hunor, precum și liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian.

Întâlnirea este programată la 69 de zile de la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, perioadă în care negocierile dintre partide nu au dus la constituirea unei majorități parlamentare.

Blocajul politic a început în luna mai, după adoptarea moțiunii de cenzură. De atunci, președintele a organizat mai multe runde de consultări, însă fără un rezultat.

Prima variantă analizată pentru funcția de prim-ministru a fost consilierul prezidențial și europarlamentarul Eugen Tomac, propus pentru conducerea unui guvern tehnocrat. Acesta s-a retras după ce nu a obținut sprijin politic.

Ulterior, la mijlocul lunii iunie, Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea pentru formarea Executivului. Guvernul propus de acesta nu a primit votul Parlamentului. După respingerea cabinetului Veștea, PSD l-a propus pentru funcția de premier pe Sorin Grindeanu, în timp ce alianța PNL-USR-UDMR l-a susținut pe eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan.

Niciuna dintre aceste variante nu a reușit să obțină susținerea unei majorități parlamentare, iar Palatul Victoria este administrat în continuare de un guvern interimar condus de Ilie Bolojan.

Înaintea consultărilor programate pentru luni, președintele Nicușor Dan a declarat, în marja summitului NATO de la Ankara, că nu vede în acest moment o soluție clară pentru depășirea impasului politic.

„În această perioadă, am discutat cu toată lumea. În momentul ăsta nu simt că se degajează o soluție. O să le cer luni să spună care sunt soluțiile pentru o majoritate și o să le cer să vă spună și dumneavoastră”, a spus șeful statului.

Acesta a afirmat că nu va desemna un candidat despre care știe din start că nu poate obține sprijinul Parlamentului.

„Nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat ce va face dacă liderii politici își vor menține pozițiile și după consultările de luni, președintele a răspuns: „Au fost situații în care mi-am exercitat rolul de mediator, iar pozițiile au fost conciliabile. Problema e ce poate face un mediator când pozițiile sunt ireconciliabile”. La final, șeful statului a afirmat că oamenii „au așteptarea ca politicianul ales de oameni să negocieze interesele ca oamenii să-și vadă de viața lor și să nu ajungă să-și dea în cap unii altora”.