Politica

Ce se pregătește la Cotroceni pentru desemnarea premierului. Varianta aflată acum pe masă

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Ce se pregătește la Cotroceni pentru desemnarea premierului. Varianta aflată acum pe masăNicușor Dan și delegația PSD. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a anunțat că luni îi va convoca la Palatul Cotroceni pe liderii partidelor care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, în încercarea de a debloca negocierile pentru formarea noului Executiv. Șeful statului a declarat că, în acest moment, nu există o soluție clară pentru desemnarea viitorului Guvern.

„În toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea, iar fiecare m-a informat despre discuțiile purtate între ei. În acest moment, nu simt că se conturează o soluție. La întâlnirea de luni, vreau ca fiecare dintre lideri să îmi prezinte soluția pe care o consideră susținută de majoritate”, a declarat Nicușor Dan.

Surse: Negocierile ar putea avea loc în fața camerelor de filmat

Potrivit unor surse politice, președintele intenționează să îi aducă la aceeași masă pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR – Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor.

Aceleași surse susțin că discuțiile ar putea fi televizate, astfel încât negocierile pentru desemnarea viitorului premier să se desfășoare în mod public.

Alexandru Nazare, principalul nume vehiculat pentru funcția de premier

Conform informațiilor obținute pe surse, actualul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, este în prezent cea mai plauzibilă variantă pentru funcția de prim-ministru.

Sursele susțin că nominalizarea sa nu ar întâmpina opoziție nici din partea PNL, nici din partea PSD.

„Cea mai plauzibilă variantă este Alexandru Nazare”, au declarat sursele politice.

sursa: Facebook

Guvern politic și rotație a miniștrilor

Potrivit acelorași surse, formula aflată în discuție este aceea a unui guvern politic. În acest scenariu, nu ar exista o rotație a premierilor, ci o rotație a miniștrilor.

Primul Executiv ar urma să fie susținut în principal de PSD, iar ulterior ar putea exista o reconfigurare a componenței Cabinetului, cu miniștri din PNL, USR și UDMR.

PSD cere învestirea rapidă a unui Guvern

În paralel cu negocierile politice, PSD a solicitat vineri tuturor partidelor să pună capăt blocajului privind formarea noului Executiv.

Social-democrații avertizează că România nu poate accesa fondurile europene din instrumentul SAFE fără un Guvern cu puteri depline.

„În acest moment, România este în imposibilitatea de a-şi aproba cadrul legal necesar pentru accesarea banilor europeni din instrumentul SAFE”, se arată în comunicatul PSD.

Potrivit formațiunii, doar Guvernul poate iniția proiectul de lege necesar aprobării acordului de împrumut, competență care nu poate fi exercitată de Parlament.

PSD susține că prelungirea blocajului politic pune în pericol accesarea fondurilor europene și solicită partidelor parlamentare să reia negocierile pentru învestirea cât mai rapidă a noului Executiv.

Kelemen Hunor: „Să punem între paranteze supărările”

Și președintele UDMR, Kelemen Hunor, a făcut apel la reluarea negocierilor dintre partidele proeuropene.

„Le-am spus colegilor din PSD, PNL şi USR să pună între paranteze supărările şi să caute, mai degrabă, soluţia”, a declarat liderul UDMR.

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