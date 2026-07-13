Premierul interimar Ilie Bolojan l-a acuzat luni, 13 iulie, pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, de „șantaj politic”, după declarațiile acestuia privind votul social-democraților pentru legile necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR.

Miza disputei este de aproximativ trei miliarde de euro pe care România ar urma să îi încaseze până la sfârșitul lunii august. Bolojan avertizează că banii au fost deja luați în calcul la construcția bugetului de stat, iar neîncasarea lor ar putea provoca dezechilibre bugetare serioase.

Ilie Bolojan a declarat, luni seară, că funcționarea economiei și stabilitatea bugetară depind inclusiv de absorbția fondurilor europene și de îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Astăzi, pentru România, cel mai important lucru este ca economia noastră să funcționeze. Că ne place, că nu ne place, toate aceste lucruri depind de absorbția de fonduri din PNRR, din banii europeni și e vorba de aproximativ trei miliarde de euro pe care România îi are de încasat până la finalul lunii august, cu condiția să trecem prin Parlament un pachet de legi”, a declarat premierul interimar.

Declarațiile vin după ce Sorin Grindeanu a transmis că PSD se află în opoziție și nu este obligat să voteze proiectele trimise Parlamentului doar pentru că acest lucru este cerut de Ilie Bolojan.

Cu doar o săptămână înainte, pe 6 iulie, Sorin Grindeanu susținea că organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru adoptarea legilor necesare PNRR este „absolut obligatorie”.

Luni, liderul PSD a adoptat însă un discurs diferit și l-a acuzat pe Bolojan că încearcă să dea ordine Parlamentului.

„Ilie Bolojan dă ordine Parlamentului ce ar trebui să facem noi de la PSD, noi, fiind în opoziție. Nu vă supărați, suntem în Kafka!”, a declarat Grindeanu.

Premierul interimar a invocat inclusiv pozițiile publice anterioare ale liderului PSD, potrivit cărora social-democrații urmau să susțină proiectele legate de PNRR, programul SAFE și aderarea României la OECD, indiferent dacă partidul se află la guvernare sau în opoziție.

Bolojan a calificat poziția liderului PSD drept o formă de șantaj politic și a avertizat că disputele dintre partide nu ar trebui să blocheze accesul României la fondurile europene.

„E o problemă, pur și simplu, de responsabilitate pentru România și cred că declarațiile pe care le-a făcut astăzi, oricum s-ar spune, nu sunt în regulă pentru țara asta, pentru că nu poți să șantajezi absorbția de fonduri pe care România trebuie să o facă în perioada următoare”, a declarat liderul PNL.

Premierul interimar a explicat că, în ultimele săptămâni, Guvernul a negociat cu reprezentanții Comisiei Europene detaliile a șase proiecte legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR.

O parte dintre proiecte au ajuns deja în Parlament, iar celelalte ar urma să fie finalizate în cursul acestei săptămâni.

„Ceea ce am făcut în această perioadă n-a fost decât să negociem cu Comisia Europeană detaliile celor șase legi de bază care mai trebuie aprobate. Cea mai mare parte sunt clarificate și au fost depuse deja la Parlament aceste proiecte de legi”, a precizat Bolojan.

Premierul interimar a atras atenția că miza nu este exclusiv politică. Potrivit acestuia, veniturile așteptate din PNRR au fost incluse în construcția bugetului pentru anul în curs.

„Noi, când am construit bugetul, am prins aceste încasări în calculele bugetare, deci neîncasarea lor ar crea niște dezechilibre foarte serioase în bugetul nostru de stat”, a avertizat Ilie Bolojan.

În acest context, liderul PNL a cerut adoptarea proiectelor legislative și a susținut că acestea reprezintă angajamente asumate de România în relația cu instituțiile europene.

„Consider că țara noastră merită o abordare rațională, ceea ce înseamnă votarea acestor proiecte de legi, pentru că nu sunt ale unui premier, nu sunt ale unui partid politic, sunt, așa cum ați văzut din aceste declarații, angajamente ale României”, a mai spus Bolojan.

Disputa dintre PNL și PSD intervine într-un moment în care negocierile politice pentru formarea unui nou guvern rămân blocate. În paralel, Parlamentul trebuie să decidă asupra proiectelor legislative de care depinde îndeplinirea jaloanelor din PNRR și încasarea fondurilor europene așteptate până la finalul lunii august.