De ce centrul vechi din Chefchaouen este vopsit aproape integral în albastru. Povestea din spatele culorii

Chefchaouen este cunoscut la nivel internațional prin centrul său vechi, vopsit aproape integral în nuanțe de albastru, de la tonuri deschise, apropiate de azuriu, până la indigo. Totuși, nu există o explicație unică pentru folosirea acestei culori, fiind avansate mai multe ipoteze, cu legături istorice și culturale, dar și variante vehiculate în timp la nivel local.

Chefchaouen este situat în Munții Rif și are o istorie marcată de influențe culturale diferite, formate de-a lungul timpului. Inițial, a fost fondat ca oraș cu rol religios, în 1471, potrivit Enciclopediei Britannica.

Ulterior, a devenit un loc de stabilire pentru maurii expulzați din Spania. În secolul XX, orașul s-a aflat sub control spaniol, iar după 1956 a revenit Regatului Maroc. Această evoluție istorică explică de ce Chefchaouen apare frecvent descris ca un spațiu în care se regăsesc tradiții locale și influențe andaluze.

Cea mai răspândită explicație indică faptul că vopsirea în albastru a apărut odată cu stabilirea comunităților evreiești în Chefchaouen. Potrivit acestei versiuni, albastrul ar fi fost introdus ca element cultural și religios, inspirat de tradiții legate de culoarea „tekhelet”, cu semnificație simbolică în iudaism, raportată la cer și la dimensiunea spirituală.

Unele surse indică secolul XX drept moment al răspândirii acestei practici, menționând sosirea refugiaților evrei în anii 1930, care ar fi extins treptat folosirea culorii în zonele în care s-au stabilit.

În 2025, explicația continuă să fie prezentată ca ipoteză credibilă, dar nu ca fapt dovedit printr-un document unic sau o decizie oficială păstrată în arhive. Chiar și materialele care promovează orașul subliniază, de regulă, că există mai multe interpretări ale începutului acestei practici.

În paralel cu interpretarea cultural-religioasă, circulă explicații care invocă utilitatea. Una dintre cele mai des întâlnite susține că albastrul ar descuraja insectele, în special țânțarii, fie prin asocierea culorii cu apa, fie prin alte efecte percepute de comunitate.

Altă explicație ar putea fi bazată pe ideea că nuanțele deschise ar contribui la confortul termic, prin reflexia luminii, sau că ar face aleile mai luminoase în zonele înguste ale centrului vechi.

Aceste argumente apar frecvent în ghiduri și sunt prezentate, de cele mai multe ori, ca explicații vehiculate local, nu ca rezultate ale unor măsurători standardizate.

În lipsa unei surse istorice decisive, există mai multe interpretări privind originea acestei culori. Unele surse vorbesc despre o semnificație spirituală a albastrului, în timp ce altele indică explicații legate de utilizări practice, transmise în timp.

Indiferent de punctul de pornire, vopsirea fațadelor a depășit de mult un cartier sau un grup restrâns și s-a extins treptat în întreg centrul vechi. The Culture Trip arată că această practică s-a consolidat în timp, prin repetare.

În multe zone, albastrul nu este uniform și diferă de la stradă la stradă sau de la o clădire la alta, deoarece nu a existat o singură intervenție, ci reîmprospătări succesive făcute de locuitori.