Rusia vrea explicații legate de situaţia lui Maduro. Apel la adresa Statelor Unite

Rusia a solicitat „clarificări imediate” privind situația președintelui venezuelean Nicolas Maduro, declarându-se „extrem de alarmată” de informațiile potrivit cărora acesta a fost „scos cu forța” din țară, transmite AFP.

„Suntem extrem de alarmaţi de informaţiile conform cărora preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa au fost scoşi cu forţa din ţară în urma agresiunii de astăzi (sâmbătă) lansate de Statele Unite”, a anunțat Ministerul rus de Externe, care a cerut „clarificări imediate cu privire la această situaţie”.

Anterior, diplomația rusă anunțase că Moscova este profund îngrijorată și condamnă „actul de agresiune armată” comis de Statele Unite împotriva

Într-un comunicat oficial, Ministerul rus de Externe a subliniat că, „în situaţia actuală, este important… să prevenim o escaladare şi să ne concentrăm pe găsirea unei ieşiri din această situaţie prin dialog”.

Apelul Moscovei vine după ce președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite au desfășurat atacuri de amploare în Venezuela.

Potrivit liderului american, operațiunea s-a încheiat cu capturarea lui Nicolas Maduro și a soției sale, Cilia Flores, cei doi fiind scoși din țară pe calea aerului.

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului acesteia, președintele Nicolas Maduro, care a fost, împreună cu soția sa, capturat și scos din țară. Această operațiune a fost efectuată în colaborare cu forțele speciale din SUA. Detaliile vor urma. Va avea loc o conferință de presă astăzi, la ora 11:00, la Mar-a-Lago. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a anunțat Trump, sâmbătă, pe Truth Social.

Președintele Donald Trump ar fi dat undă verde, în urmă cu câteva zile, pentru capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro. Informația este atribuită unei surse apropiate operațiunii, citate de CNN. Potrivit aceleiași surse, intervenția ar fi fost realizată de Delta Force, unitate de elită a Armatei Statelor Unite.

Surse citate de CNN mai arată că localizarea lui Maduro a fost atent monitorizată de CIA.