Asasinul fostului premier japonez Shinzo Abe, condamnat pe viață. „Abuzul religios”, trucul apărării

Bărbatul care l-a ucis pe fostul prim-ministru japonez Shinzo Abe în 2022 a fost condamnat miercuri, la închisoare pe viață, după ce Tetsuya Yamagami a pledat vinovat pentru crimă la deschiderea procesului, anul trecut, potrivit BBC.

Pedeapsa pe care o merită a divizat opinia publică din Japonia. În timp ce mulți îl consideră pe Yamagami un criminal cu sânge rece, unii simpatizează cu copilăria sa tulbure.

Procurorii au cerut închisoare pe viață pentru „actul grav” de a-l împușca mortal pe Abe. Fostul prim-ministru a fost o figură importantă în viața publică din Japonia, unde practic nu există infracțiuni cu arme de foc – iar țara a fost șocată de asasinarea sa.

Cerând clemență, echipa de apărare a lui Yamagami spune că acesta a fost victima unui „abuz religios”. Devotamentul mamei sale față de Biserica Unificării a dus la faliment familia, iar Yamagami a purtat ranchiună împotriva lui Abe după ce și-a dat seama de legăturile fostului lider cu controversata biserică.

Moartea șocantă a lui Abe în timp ce ținea un discurs în plină zi a declanșat anchete asupra Bisericii Unificării și a practicilor sale discutabile, inclusiv solicitarea de donații ruinătoare din partea adepților săi. Cazul a expus, de asemenea, legături cu politicieni din Partidul Liberal Democrat, aflat la guvernare în Japonia, și a dus la demisiile mai multor miniștri din cabinet.

Jurnalistul Eito Suzuki, care a relatat despre toate audierile lui Yamagami, cu excepția uneia, a declarat că Yamagami și familia sa păreau „copleșiți de disperare” pe tot parcursul procesului. Yamagami „emana un sentiment de oboseală și resemnare față de lume”, povestește Suzuki, care a început să investigheze Biserica Unificării cu mult înainte de șocanta ucidere a lui Abe.

„Totul este adevărat. Nu există nicio îndoială că am făcut asta”, a spus Yamagami solemn în prima zi a procesului său, în octombrie 2025. Înarmat cu o armă artizanală, asamblată folosind două țevi metalice și bandă adezivă, el a tras două focuri de armă asupra lui Abe în timpul unui eveniment de campanie politică în orașul Nara, din vestul țării, pe 8 iulie 2022.

Uciderea celei mai cunoscute figuri publice a Japoniei la acea vreme – Abe rămâne premierul cu cel mai lung mandat din istoria Japoniei – a provocat unde de șoc în întreaga lume.

Solicitând o pedeapsă cu închisoarea de maximum 20 de ani, avocații lui Yamagami au susținut că acesta a fost victima unui „abuz religios”. Acesta purta resentimente față de biserică pentru că mama sa i-a donat asigurarea de viață și alte active ale regretatului său tată, în valoare de 100 de milioane de yeni, a aflat instanța.

Yamagami a vorbit despre nemulțumirea sa față de Abe după ce a văzut mesajul său video la un eveniment legat de biserică în 2021, dar a spus că inițial plănuise să atace directorii bisericii, nu pe Abe.

Suzuki își amintește de privirea neîncrezătoare a văduvei lui Abe, Akie, când Yamagami a spus că fostul lider nu era ținta sa principală. Expresia ei „rămâne viu întipărită în mintea mea”, spune Suzuki.

„A transmis un sentiment de șoc, ca și cum ar fi întrebat: A fost soțul meu doar un instrument folosit pentru a aplana o resentiment față de organizația religioasă? Asta a fost tot?”

Într-o declarație emoționantă citită instanței, Akie Abe a spus că durerea pierderii soțului ei „nu va fi niciodată alungată”. „Am vrut doar ca el să rămână în viață”, a spus ea.

Fondată în Coreea de Sud, Biserica Unificării a intrat în Japonia în anii 1960 și a cultivat legături cu politicienii pentru a-și mări numărul de adepți, spun cercetătorii. Deși nu era membru, Abe, la fel ca alți câțiva politicieni japonezi, apărea ocazional la evenimente legate de biserică. Se spune că bunicul său, Nobusuke Kishi, de asemenea fost prim-ministru, era apropiat de grup din cauza poziției sale anticomuniste.

În martie anul trecut, un tribunal din Tokyo a revocat statutul bisericii de corporație religioasă, hotărând că aceasta îi constrângea pe adepți să cumpere articole scumpe, exploatând temerile legate de bunăstarea lor spirituală. Biserica a stârnit controverse și pentru organizarea unor ceremonii de nuntă în masă la care au participat mii de cupluri.

Sora lui Yamagami, care a apărut ca martor al apărării în timpul procesului său, a dat o mărturie plină de lacrimi despre „circumstanțele grave pe care le-a îndurat ea și frații ei” din cauza implicării profunde a mamei lor în biserică, își amintește Suzuki. „A fost un moment intens emoționant. Aproape toți cei din galeria publică păreau să plângă”, spune el.

Dar procurorii susțin că există „un salt în logică” în ceea ce privește motivul pentru care Yamagami și-a îndreptat resentimentele față de biserică către Abe. În timpul procesului, judecătorii au ridicat, de asemenea, întrebări care sugerează că le-a fost greu să înțeleagă acest aspect al apărării sale.

Observatorii sunt, de asemenea, împărțiți cu privire la întrebarea dacă tragediile personale ale lui Yamagami justifică o reducere a pedepsei pentru acțiunile sale. „Este greu de demontat argumentul acuzării conform căruia Abe nu i-a făcut rău direct lui Yamagami sau familiei sale”, spune Suzuki.

Dar el consideră că cazul lui Yamagami ilustrează modul în care „victimele problemelor sociale sunt determinate să comită infracțiuni grave”. „Acest lanț trebuie rupt, trebuie să examinăm în mod corespunzător de ce a comis crima”, spune Suzuki.