Sport

Oțelul a egalat cu Sepsi în minutul 90+5, din penalty, după un meci cu final dramatic

Oțelul a egalat cu Sepsi în minutul 90+5, din penalty, după un meci cu final dramatic
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Din cuprinsul articolului

Sepsi OSK și Oțelul Galați au încheiat la egalitate, scor 1-1, partida disputată duminică, în deplasare, în etapa a 14-a a campionatului.

Sepsi a deschis scorul în minutul 68

Covăsnenii au condus din minutul 68, prin golul lui Oberlin, însă gazdele au salvat un punct la ultima fază a meciului, când Pedro Nuno a transformat o lovitură de la 11 metri.

Oțelul Galați a obținut un punct în confruntarea cu Sepsi OSK, după ce a egalat în prelungirile partidei. Rezultatul prelungește seria fără victorie a formației gălățene, care a ajuns la opt meciuri consecutive fără succes în campionat.

Prima ocazie importantă a întâlnirii le-a aparținut gazdelor. În minutul 12, Bordun a șutat spre poartă, însă portarul covăsnenilor, Darius Lazar, a intervenit și a respins.

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Sepsi a răspuns în minutul 40, când Doru Andrei a trimis un șut periculos, dar Dur-Bozoancă a reușit să scoată mingea de sub transversală. Oaspeții au fost foarte aproape să intre în avantaj la pauză. În al doilea minut al prelungirilor primei reprize, Vîrtej a trimis mingea în bară cu o lovitură de cap.

Pedro Nuno a egalat pentru Oțelul în prelungiri

După pauză, Sepsi a reușit să transforme ocaziile în gol. În minutul 68, Oberlin a înscris cu un șut din interiorul careului și a adus formația covăsneană în avantaj.

Oțelul a căutat egalarea, iar aceasta a venit dramatic, chiar la ultima fază a întâlnirii. În minutul 90+5, Pedro Nuno a transformat o lovitură de la 11 metri și a stabilit scorul final: 1-1.

În urma acestui rezultat, Sepsi OSK ocupă locul 11 în clasament, cu 15 puncte. Oțelul Galați se află pe poziția a 13-a, cu 12 puncte, și continuă seria negativă, ajungând la opt partide consecutive fără victorie.

Sepsi Otelul

Sepsi Otelul / foto: FB

La gazde, antrenor a fost Rui Duarte, în timp ce Sepsi a fost condusă de Ovidiu Burcă.

Oțelul Galați:

Dur-Bozoancă – Zator, Christopoulos, P. Iacob – H. Sylla, A. Ciobanu, Rafa Brito, Miguel Silva – Bordun, Patrick, Pedro Nuno.

Sepsi OSK:

D. Lazar – Cascardo, D. Vîrtej, S. Karamoko, Vătăjelu – Doru Andrei, R. Cîmpean, R. Silaghi, N. Păun – Cmiljanic, Oberlin.

Arbitru: Florin Andrei. VAR: Bogdan Dumitrache.

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