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Sepsi OSK a dat lovitura pe final la Pitești și a plecat cu toate cele trei puncte

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Sepsi OSK a dat lovitura pe final la Pitești și a plecat cu toate cele trei puncteSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Sepsi OSK s-a impus sâmbătă seara, în deplasare, cu 1-0 în fața celor de la FC Argeș, într-un meci contând pentru etapa a șaptea din Superligă.

Scor alb la Sepsi - FC Argeș până în minutul 89

Partida de la Pitești a fost una echilibrată, cu puține ocazii clare, iar diferența a fost făcută în cele din urmă de oaspeți, care au marcat în minutul 89.

FC Argeș a început mai agresiv partida și a solicitat o lovitură de la 11 metri încă din minutul 2, în urma unui duel între Luvambo și Vianna.

Arbitrul a lăsat însă jocul să continue, considerând că nu se impune acordarea unui penalty.

Sepsi, faze puține la poartă

Sepsi a încercat să răspundă printr-o execuție spectaculoasă a lui Nacho Heras, în minutul 23, însă faza nu a pus în pericol poarta gazdelor. FC Argeș a avut apoi cea mai importantă oportunitate a primei reprize.

În minutul 25, Robert Moldoveanu a șutat spre poarta apărată de Lazar, dar mingea a lovit bara.

După pauză, piteștenii au continuat să caute golul. Moldoveanu a fost din nou aproape de deschiderea scorului în minutul 61, când a reluat din prima spre poartă, însă șutul său a fost deviat de un adversar și a ieșit în corner.

FC Argeș a ratat toate șansele

FC Argeș a mai avut o șansă prin Yanis Pîrvu, care a încercat o execuție cu efect în minutul 69, însă mingea a trecut pe lângă poarta lui Lazar.

Când partida părea să se îndrepte spre un rezultat de egalitate, Sepsi a dat lovitura. În minutul 89, Davordzie a urmărit o minge care părea pierdută și a reușit să continue faza după două intervenții consecutive. Acesta i-a pasat lui Oteliță, care a venit lansat și a finalizat fără șansă pentru Căbuz.

FC Argeș nu a mai avut timpul necesar pentru a reacționa, iar Sepsi OSK a obținut o victorie importantă, scor 1-0, grație golului înscris în ultimele minute ale întâlnirii.

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