Etapa a 6-a din Superliga se încheie luni, 24 august, cu două partide: FC Botoșani – FK Csikszereda Miercurea Ciuc, de la ora 18:30, și Oțelul Galați – FC Argeș, programat de la ora 21:30.

Prima partidă pune față în față două dintre echipele care nu au reușit încă să obțină o victorie în actualul sezon, în timp ce duelul de la Galați poate avea implicații importante în partea superioară a clasamentului.

FC Botoșani primește vizita formației FK Csikszereda și încearcă să prelungească seria pozitivă înregistrată pe teren propriu.

Moldovenii nu au mai pierdut acasă în campionat din 7 martie 2026, când au cedat cu 0-1 în fața Petrolului. De atunci, FC Botoșani a bifat trei victorii și patru rezultate de egalitate în Superligă.

De cealaltă parte, Csikszereda are dificultăți în meciurile disputate în deplasare. Formația din Miercurea Ciuc a obținut o singură victorie în ultimele șapte partide jucate pe teren advers în Superligă. Bilanțul mai include un egal și cinci înfrângeri.

Andrei Dumiter este unul dintre jucătorii importanți ai botoșănenilor în debutul actualei ediții de campionat.

Atacantul a marcat patru goluri și a obținut un penalty, contribuind astfel la cinci dintre cele șase goluri înscrise de FC Botoșani în primele cinci etape.

Și portarii celor două formații au avut un rol important. Eduard Pap, de la Csikszereda, conduce clasamentul intervențiilor salvatoare, cu 26 de parade, în timp ce Ioannis Anestis, portarul FC Botoșani, are 20.

După primele cinci etape, niciuna dintre cele două echipe nu a reușit să câștige. FC Botoșani și Csikszereda se află printre cele trei formații fără victorie în actualul sezon, alături de UTA Arad.

Cele două echipe s-au întâlnit pentru prima dată în Superligă în sezonul trecut.

În sezonul regulat, fiecare formație și-a câștigat partida disputată pe teren propriu. În ultima etapă a play-out-ului, Csikszereda s-a impus cu 2-0 la Miercurea Ciuc, prin golurile marcate de Márton Eppel și Anderson Ceara.

De la ora 21:30, Oțelul Galați întâlnește FC Argeș, într-o partidă între două echipe care au avut rezultate bune în ultimele meciuri.

Gălățenii au pierdut o singură partidă în ultimele zece disputate în Superligă, 0-1 cu Petrolul, pe 9 august. În rest, Oțelul a obținut patru victorii și cinci remize.

După primele cinci etape ale actualului sezon, formația gălățeană are șase puncte.

FC Argeș a început mai bine campionatul și a acumulat zece puncte. Echipa pregătită de Bogdan Andone încearcă să rămână aproape de prima poziție a clasamentului.

Un succes la Galați ar permite formației argeșene să ajungă la egalitate de puncte cu Dinamo, echipa aflată pe primul loc după rezultatele înregistrate în etapa a 6-a.

Istoria meciurilor directe din campionat este ușor favorabilă piteștenilor.

În cele 38 de confruntări disputate în campionat, FC Argeș a câștigat 15 meciuri, Oțelul s-a impus de 12 ori, iar alte 11 partide s-au încheiat la egalitate.

Prima confruntare din prima ligă a avut loc în sezonul 1986-1987. FC Argeș s-a impus atunci cu 1-0 la Pitești, iar Oțelul a câștigat returul de la Galați cu 2-0.

Cea mai clară victorie din istoria duelurilor a fost obținută de Oțelul, care a câștigat cu 5-0 la Pitești, în mai 2006.

Ultimul meci direct din Superligă s-a disputat pe 20 decembrie 2025, la Galați. Oțelul s-a impus atunci cu 2-1, prin golurile marcate de P. Nuno și Paulino, în timp ce pentru FC Argeș a înscris L. Sadriu.