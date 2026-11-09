Oțelul Galați a încheiat la egalitate, scor 1-1, partida disputată luni seara în deplasare împotriva formației FC Botoșani. Meciul, care a contat pentru ultima etapă a turului sezonului regulat din Superligă, a oferit un scenariu demn de un thriller fotbalistic, cu o răsturnare de situație petrecută chiar în ultimele secunde ale prelungirilor.

Prima parte a confruntării de pe stadionul municipal din Botoșani a fost marcată de prudență, dar și de imprecizie la finalizare. Gazdele au fost primele care au amenințat poarta adversă prin Mitrov. Ac Acesta a ratat prima ocazie a meciului de la Botoșani, şutând pe lângă poarta lui Dur-Bozoancă, în minutul 22, atacantul moldovenilor repetând execuția și în minutul 41. De cealaltă parte, gălățenii au încercat să își creeze oportunități pe contraatac, însă tabela a rămas neschimbată până la pauză.

Partea a doua a adus un plus de ritm și mult mai multă determinare din partea ambelor formații. Momentul de cotitură al Oțelului a venit în minutul 69, când o acțiune purtată în flanc a surprins defensiva botoșăneană. Gălățenii au dat însă lovitura în minutul 69, când Pedro Nuno a înscris golul victoriei, cu o lovitură de cap din centrarea lui Andrezinho.

Botoșănenii s-au aruncat în atac cu toate liniile și au crezut că au egalat în minutul 83. Gazdele au trimis mingea în poartă, în minutul 83, prin Dumiter, dar golul a fost anulat pentru o poziție de ofsaid.

Când totul părea pregătit pentru o victorie prețioasă a formației oaspete, sosește deznodământul nefericit pentru trupa lui Rui Duarte. Gazdele au marcat însă golul egalizator, din întâmplare, la exact ultima fază a meciului, prin Idowu, în minutul 90+5 și scorul final a fost FC Botoșani – Oțelul Galați 1-1.

În urma acestui rezultat, ierarhia din subsolul clasamentului rămâne extrem de strânsă. FC Botoșani e pe locul 12 în clasament, cu 15 puncte, în timp ce Oțelul se află pe 14, având 13 puncte.

FC BOTOŞANI: Anestis – Bayeye, Miron, D. Diaw, Creţ – E. Papa (Bodişteanu 46; Ţigănaşu 76), Charles Petro, Lucas De Vega – Mitrov (Idowu 70), Dumiter, Mailat (Kovtalyuk 63). ANTRENOR: Marius Croitoru

OŢELUL GALAŢI: Dur-Bozoancă – H. Sylla, Zator, P. Iacob, Miguel Silva – Rafa Brito, A. Ciobanu (T. Lungu 77) – Bordun (M. Frunză 63), Pedro Nuno (Kazu 88), Andrezinho (Joao Paulino 77) – Patrick (C. Neicu 88). ANTRENOR: Rui Duarte

Cartonaşe galbene: E. Papa 30 / P. Iacob 37, M. Frunză 69, Dur-Bozoancă 89

Arbitri: George Roman - Cristian Ilinca, Raul Ghiciulescu

Arbitri VAR: Cătălin Popa - Lucian Rusandu