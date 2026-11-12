Clubul FC Barcelona a lansat oficial proiectul „Memorial FC Barcelona”, o cameră funerară generoasă, întinsă pe o suprafață de 1.500 de metri pătrați. Această inițiativă inedită este concepută pentru a găzdui 26.000 de nișe destinate depunerii urnelor funerare, fiind amplasată la mică distanță de terenul de joc. Contractele de închiriere puse la dispoziție de club au o durată variabilă, de la zece ani până la un termen nelimitat, cu tarife care pornesc de la 2.490 de euro, conform Marca.

„Să fiu îngropat lângă stadionul Barça, ca să pot auzi golurile din lumea de dincolo.” Aceasta a fost dorința profundă a bunicului Mariei Elena Fort, în prezent vicepreședintă instituțională a clubului, care a împărtășit această emoționantă amintire în cadrul evenimentului de prezentare a proiectului. Prin acest demers, conducerea clubului catalan își propune să transforme în realitate acest vis pentru toți fanii fideli care își doresc o legătură eternă cu echipa inimii lor.

Lucrările pentru acest spațiu funerar exclusivist au fost deja planificate. Suporterii care doresc să își asigure un loc de veci în incinta stadionului trebuie să achite o taxă de 2.490 de euro pentru o perioadă de zece ani, 6.000 de euro pentru cincizeci de ani, sau 10.000 de euro pentru un contract pe termen nelimitat.

La aceste costuri de achiziție se adaugă o taxă anuală de întreținere în valoare de 70 de euro, precum și suma de 490 de euro alocată pentru realizarea plăcii comemorative. De asemenea, fanii care nu optează pentru un spațiu de depunere a cenușii au la dispoziție o alternativă: pot opta pentru gravarea numelui și a unui mesaj personalizat direct pe o placă dedicată memoriei lor.

Interesul manifestat de suporteri pentru acest proiect depășește deja așteptările. Potrivit sursei citate, peste 1.000 de susținători au efectuat deja rezervări pentru un loc de veci, în ciuda faptului că startul efectiv al lucrărilor de construcție este programat abia pentru sfârșitul anului 2027.

Deși inedit pentru amploarea sa, FC Barcelona nu este pionier absolut în acest segment în cadrul fotbalului spaniol. Alte cluburi importante din La Liga, precum Atlético Madrid, Real Betis Sevilla și Espanyol Barcelona, oferă deja facilități similare de tip columbarium direct în incinta propriilor stadioane.