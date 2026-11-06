Școala din comuna Jugureni, județul Prahova, funcționează cu doar 17 elevi, deși clădirea a fost reabilitată recent și beneficiază de dotări moderne, de la table inteligente și laborator de informatică până la teren de sport cu gazon sintetic. Situația scoate în evidență una dintre problemele cu care se confruntă învățământul din mediul rural: scăderea numărului de copii și dificultatea menținerii unor unități școlare în comunitățile cu populație tot mai redusă.

Potrivit informațiilor în unitatea de învățământ din Jugureni sunt înscriși 17 copii, de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a. În aceste condiții, activitatea didactică se desfășoară în regim simultan, iar profesorii trebuie să lucreze în aceeași sală cu elevi care urmează programe școlare diferite.

Reabilitarea școlii s-a desfășurat în perioada 2024-2025. Investiția a adus îmbunătățiri importante infrastructurii, iar unitatea dispune în prezent de condiții moderne pentru desfășurarea activităților educaționale.

Sălile de clasă sunt dotate cu table inteligente, iar elevii au acces la un laborator de informatică, conexiune wireless, imprimante și echipamente utilizate pentru activități interactive și conferințe online.

Baza sportivă a fost, de asemenea, modernizată, terenul fiind acoperit cu gazon sintetic. Prin urmare, școala beneficiază de facilități care pot susține atât procesul de învățare, cât și activitățile sportive.

Numărul redus de elevi rămâne însă principala dificultate. În condițiile în care toate clasele trebuie să funcționeze cu numai 17 copii, organizarea activității didactice presupune o adaptare permanentă din partea cadrelor didactice.

Dintre cei 17 copii, 11 sunt înscriși în învățământul primar, de la clasa pregătitoare până la clasa a IV-a, iar șase urmează cursurile gimnaziale, în clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a. În acest an școlar, clasa a V-a nu are niciun elev.

Copiii provin din cele patru sate arondate comunei: Boboci, Marginea Pădurii, Valea Unghiului și satul Jugureni.

În practică, întreaga școală funcționează cu două clase, în sistem simultan. Profesorii trebuie să pregătească lecții diferite și să împartă timpul între elevi cu vârste și niveluri de pregătire distincte.

„E greu, dar ne-am obișnuit, avem de mult simultan. Trebuie să le predăm tuturor, nu putem să-i lăsăm așa”, a explicat Elena Grancea, directoarea școlii.

Pentru a facilita accesul copiilor la cursuri, administrația locală asigură transportul școlar. Microbuzele efectuează patru curse zilnice, la orele 8:00, 10:00, 12:00 și 14:00, în funcție de programul elevilor.

Școala dispune și de o ludotecă amenajată în spațiul fostei grupe de grădiniță. Sala a fost transformată într-un loc destinat activităților recreative, cu jocuri și cărți de povești obținute prin donații.

Dotările și transportul nu au reușit însă să schimbe evoluția demografică a comunității. Numărul copiilor a scăzut constant, iar lipsa unor generații noi pune sub semnul întrebării continuitatea unității de învățământ.

Potrivit directoarei, în comună se resimte plecarea tinerilor și îmbătrânirea populației. Tot mai puține familii tinere rămân în localitate, iar perspectivele pentru înscrierea unor noi generații de elevi sunt limitate.

În prezent, nici grădinița nu mai funcționează în localitate. Această situație complică și mai mult perspectiva dezvoltării comunității școlare în următorii ani.

Directoarea Elena Grancea, care lucrează la Jugureni din 2007, spune că se teme de posibilitatea închiderii școlii, mai ales în contextul reorganizărilor din sistemul de învățământ.

„Stăm cu sufletul la gură, să vedem cât mai rezistăm”, a mărturisit aceasta pentru publicația prahoveană.

Numărul mic de elevi nu înseamnă automat rezultate școlare slabe. Unitatea a avut absolvenți cu rezultate bune la Evaluarea Națională, iar unii dintre foștii elevi au continuat studiile universitare.

În anul școlar actual, la clasa a VIII-a este înscris un singur copil. Profesorii îi acordă pregătire pentru examenul de Evaluare Națională, în condițiile în care întreaga activitate de la această clasă se desfășoară în jurul unui singur elev.

Cadrele didactice încearcă să ofere sprijin suplimentar copiilor, inclusiv celor care nu beneficiază de ajutor pentru teme în familie. Directoarea a explicat că există familii cu venituri reduse și părinți care nu au posibilitatea de a-i sprijini constant pe copii în pregătirea școlară.

Situația de la Jugureni arată că modernizarea infrastructurii școlare nu poate compensa, de una singură, scăderea populației de vârstă școlară. Deși unitatea dispune de dotări moderne, transport și cadre didactice care continuă să lucreze cu elevii, numărul copiilor rămâne foarte redus.

Pentru moment, școala își continuă activitatea, însă viitorul său depinde în mare măsură de evoluția demografică a comunei și de posibilitatea atragerii unor noi familii tinere în localitate.