FCSB a fost învinsă sâmbătă seară, 7 noiembrie, de Corvinul Hunedoara, scor 0-1, pe Arena Națională, în etapa a 15-a din Superliga, ultima a turului sezonului regulat. Echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf a ajuns la două înfrângeri consecutive, iar hunedorenii au urcat deasupra roș-albaștrilor în clasament.

Corvinul Hunedoara a obținut toate cele trei puncte în deplasarea cu FCSB, după un meci decis de golul înscris de Andrej Fabry în prima repriză. Partida de pe Arena Națională a început echilibrat, ambele formații reușind să își creeze ocazii. Oaspeții au fost însă cei care au deschis scorul, cu patru minute înainte de pauză.

În minutul 41, Roger Junio a pornit o acțiune ofensivă a hunedorenilor și i-a trimis mingea lui Andrej Fabry.

Fotbalistul slovac a preluat balonul și a șutat cu stângul din afara careului, reușind să îl învingă pe portarul FCSB, Ștefan Târnovanu.Gazdele au încercat să răspundă înainte de încheierea primei reprize, dar nu au reușit să restabilească egalitatea.

FCSB a avut și o problemă de efectiv încă din minutul 35. Fundașul dreapta Ronny Labonne a acuzat dureri musculare și nu a mai putut continua partida.

În locul său, Laurențiu Reghecampf l-a introdus pe Joao Paulo.

În încercarea de a modifica rezultatul, antrenorul FCSB a intervenit asupra formulei de joc imediat după prima repriză.

Alexandru Stoian și Dennis Politic au fost introduși pe teren, în timp ce David Miculescu și Aymen Boutoutaou au rămas la vestiare. Roș-albaștrii au încercat să pună presiune pe defensiva Corvinului, însă oaspeții au reușit să își păstreze avantajul.

FCSB a continuat să caute golul egalizator și în ultimele minute ale întâlnirii. Dawa și Denis Drăguș au încercat să înscrie prin șuturi spre poartă, fără să modifice însă scorul. Corvinul Hunedoara a rezistat până la fluierul final și s-a impus cu 1-0.

Înfrângerea de sâmbătă este a doua consecutivă pentru FCSB, după eșecul înregistrat în etapa precedentă împotriva Universității Cluj. De cealaltă parte, Corvinul Hunedoara a obținut un nou rezultat pozitiv, după ce câștigase cu 2-0 în fața celor de la FC Argeș.

Succesul de pe Arena Națională a schimbat pozițiile celor două echipe în clasamentul Superligii.

Corvinul Hunedoara a acumulat 22 de puncte și a urcat pe locul 7, depășind FCSB, care a rămas cu 21 de puncte după primele 15 etape.

Meciul a marcat încheierea turului sezonului regulat pentru cele două formații.