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Dennis Politic a punctat pentru FCSB. Reacția lui Gigi Becali a surprins după meci

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Dennis Politic a punctat pentru FCSB. Reacția lui Gigi Becali a surprins după meciGigi Becali și Dennis Politic / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Dennis Politic a marcat pentru FCSB în victoria cu Csikszereda, însă evoluția sa nu l-a convins pe Gigi Becali, care a declarat după meci că nu îl consideră potrivit pentru echipa roș-albastră.

Patronul FCSB și-a menținut poziția exprimată în ultimele luni și a afirmat că, în ciuda golului înscris, fostul căpitan al lui Dinamo nu se încadrează în profilul de jucător pe care îl dorește la formația campioană. Declarațiile au fost făcute la finalul partidei.

Dennis Politic a marcat, dar a fost schimbat la pauză

Dennis Politic, în vârstă de 26 de ani, a înscris golul de 2-0 în partida dintre Csikszereda și FCSB, însă a fost înlocuit la pauză.

Deși a contribuit pe tabela de marcaj, prestația sa nu a schimbat opinia lui Gigi Becali, care a explicat că este nemulțumit de stilul de joc al fotbalistului.

Gigi Becali: Politic nu e de echipa noastră

Patronul FCSB a declarat că nu apreciază modul în care evoluează Dennis Politic și a sugerat că ar fi dispus să îl cedeze dacă va primi o ofertă.

FCSB

FCSB. Sursă foto: Facebook

„Politic nu-mi place. Nu bagă piciorul, toate mingile le-a pierdut, are frică. A dat gol, dar… Îl ia cineva? Să-l ia cineva. Doar dacă îl ia cineva…

Nu-mi arde acum de Politic. Nu mă interesează de el, am alte probleme. Politic nu e de echipa noastră. Ce a arătat? A dat un gol. Nu-l mai critic, că poate iau 200.000 – 300.000 de euro pe el”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.

Revenire după împrumut la Hermannstadt

Dennis Politic a fost transferat de FCSB de la Dinamo în vara anului 2025, iar în februarie 2026 a fost împrumutat la Hermannstadt.

Fotbalistul a revenit în lotul bucureștenilor în această vară și a bifat trei apariții sub comanda lui Marius Baciu, reușind să înscrie un gol.

În perioada petrecută la FCSB, Politic a adunat patru goluri în 27 de meciuri oficiale. Potrivit Transfermarkt, cota sa de piață este estimată la 650.000 de euro.

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