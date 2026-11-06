Update: 23.35. FC Argeș s-a impus cu scorul de 2-1 în confruntarea cu Dinamo. Gazdele au deschis scorul în minutul 38 prin Sierra, oaspeții au revenit datorită autogolului marcat de Sadriu (62). Piteștenii au punctat decisiv în minutul 90+1 prin Mendy, care a speculat o mare eroare a lui Stoinov.

Dinamo e lideră cu 33 de puncte, urmată de Universitatea Craiova (32) și Rapid (30). Oltenii și giuleștenii au un meci mai puțin disputat. Piteștenii sunt pe 11 cu 15 puncte.

Ultima etapă a turului din sezonul regular al Superligii programează astăzi, de la ora 20:30, confruntarea dintre FC Argeș și Dinamo. Partida se va desfășura pe stadionul din Mioveni și va fi televizată în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Formațiile abordate vin cu parcursuri complet diferite în această perioadă a campionatului. Echipa bucureșteană nu a mai pierdut niciun meci de la jumătatea lunii iulie, când a cedat în prima etapă a actualei stagiuni. De partea cealaltă, formația din Pitești caută prima victorie din 9 august încoace, dată la care s-a impus pe terenul Universității Craiova cu scorul de 1-0. Această diferență de formă se reflectă și în ierarhia la zi: Dinamo se menține în fruntea clasamentului de aproximativ trei luni, în timp ce FC Argeș se află în zona locurilor de baraj.

Istoria meciurilor directe dintre cele două grupări numără 97 de meciuri în prima ligă. Legătura dintre ele este una veche, debutul piteștenilor în eșalonul de elită având loc pe 20 august 1961, sub denumirea de Dinamo Pitești, chiar într-un meci împotriva bucureștenilor.

De-a lungul anilor, duelurile lor au oferit momente de referință în fotbalul intern. Printre acestea se numără confruntarea din 1979, considerată „cea mai frumoasă finală de campionat din istorie”, dar și barajul de promovare și retrogradare disputat în 2023, decis în favoarea echipei din Capitală cu scorul general de 8-5.

În perspectiva confruntării din această seară, antrenorii au la dispoziție următoarele loturi pentru primul unsprezece și banca de rezerve:

FC Argeș (formula 4-2-3-1): Nikic - Tofan, Garutti, Sadriu, Oancea - Rață, Rădescu - Pîrvu, Emmers, Luvambo - Matos Rezerve: Straton - Sandu, Alagbe, Sierra, Micovschi, Charpentier, Mendy, Dulcea, Dulcea, Moldoveanu, Balaure Antrenor: Bogdan Andone

Dinamo (formula 4-4-2): Bellaarouch - Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Verreth, Cîrjan - Zandbergen, Karamoko Rezerve: Roșca - Benavides, Opriș, Fetai, Duțu, Radu, Tarbă, Mazilu, Mihai, Pinto, Musi, Hintsa Absenți: Mărginean, Pușcaș (accidentați) Antrenor: Nuno Campos

Meciul va fi condus la centru de Florin Andrei, ajutat la cele două linii de asistenții Alexandru Filip și Florin Iftode. Arbitru de rezervă va fi Viorel Flueran, iar observatorul delegat pentru brigadă este Liviu Ciubotariu. În camera VAR se vor afla George Vidican și asistentul VAR Bogdan Dumitrache.