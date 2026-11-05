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UMF „Carol Davila”, pe primul loc între universitățile din România în clasamentul Leiden 2026

UMF „Carol Davila”, pe primul loc între universitățile din România în clasamentul Leiden 2026UMF „Carol Davila”. Sursa foto: Facebook/Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"
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Din cuprinsul articolului

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București ocupă prima poziție între instituțiile de învățământ superior din România incluse în ediția 2026 a CWTS Leiden Ranking. La nivel internațional, instituția se află pe locul 971 în clasamentul general și pe poziția 386 în domeniul Biomedical and Health Sciences.

Clasamentul din acest an cuprinde 1.618 universități din 78 de țări. Față de ediția precedentă, UMF „Carol Davila” a urcat 80 de poziții în ierarhia globală și 46 de locuri în clasamentul dedicat științelor biomedicale și sănătății.

Pozițiile ocupate de UMF „Carol Davila” în clasamentul internațional

Universitatea a fost inclusă pentru prima dată în CWTS Leiden Ranking în 2023. În edițiile următoare, instituția a înregistrat evoluții în clasamentul general și în cel dedicat domeniului Biomedical and Health Sciences.

Rectorul UMF „Carol Davila”, prof. univ. dr. Viorel Jinga, a declarat că rezultatele reflectă activitatea de cercetare a comunității academice și contribuția universității la cercetarea biomedicală internațională.

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„Rezultatele obținute în CWTS Leiden Ranking-2026 confirmă consolidarea performanței științifice a Universității de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București și recunoașterea contribuției sale în cercetarea biomedicală internațională. Această evoluție reflectă valoarea activității comunității noastre academice și preocuparea constantă pentru excelență în cercetare, vizibilitate internațională și dezvoltarea cunoașterii științifice. Doresc să le mulțumesc tuturor cadrelor didactice, cercetătorilor și colaboratorilor care, prin profesionalism și implicare, contribuie la consolidarea prestigiului universității noastre. Este o performanță care ne onorează și, totodată, ne responsabilizează în continuarea acestui parcurs”, a transmis rectorul.

Viorel Jinga, rector UMF, studenți străini, taxe

Viore Jinga. Sursa foto: Facebook

Cum este realizat CWTS Leiden Ranking

CWTS Leiden Ranking evaluează activitatea de cercetare a universităților prin indicatori bibliometrici. Aceștia iau în calcul volumul publicațiilor științifice, impactul acestora și vizibilitatea lor internațională.

Pentru a fi incluse în clasament, universitățile trebuie să aibă cel puțin 800 de articole științifice indexate în baza de date Web of Science în ultimii patru ani ai perioadei de evaluare, potrivit criteriilor metodologice ale clasamentului.

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