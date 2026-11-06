Sport

Universitatea Craiova învinge Egnatia cu 2-0 și urcă pe locul 8 în Conference League

Universitatea Craiova învinge Egnatia cu 2-0 și urcă pe locul 8 în Conference League
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Din cuprinsul articolului

Universitatea Craiova a obținut joi seara o victorie importantă în Conference League, impunându-se cu 2-0 în fața formației albaneze Egnatia, pe teren propriu, în etapa a treia a competiției. Echipa pregătită de Filipe Coelho a controlat în mare parte partida și și-a asigurat avantajul încă din prima repriză.

U Craiova a deschis scorul în minutul 24

După primele minute de tatonare, oltenii au început să atace mai direct. În minutul 11, Al-Hamlawi a pornit pe contraatac și i-a pasat lui Nicușor Bancu, al cărui șut a trecut puțin pe lângă poartă.

Deschiderea scorului a venit în minutul 24. Bancu a centrat de pe partea stângă, Al-Hamlawi a reluat cu capul, iar portarul Dajsinani a respins mingea până la Alexandru Cicâldău, care a trimis-o în plasă. Reușita a fost inițial anulată pentru ofsaid, însă intervenția VAR a dus la validarea golului.

În minutul 28 s-a închis tabela

Craiova a continuat să preseze. În minutul 28, Cicâldău a avut ocazia de a dubla avantajul, dar a șutat din careu direct în portarul albanez.

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Patru minute mai târziu, Bancu a majorat diferența cu un șut de la distanță, stabilind scorul primei reprize: 2-0. În prelungiri, Al-Hamlawi a irosit o ocazie uriașă, după ce a scăpat singur cu portarul.

u Craiova Egnatia

u Craiova Egnatia / foto: FB

După pauză, gazdele au continuat să caute golul, însă Cicâldău și Elisor nu au reușit să concretizeze oportunitățile avute. Partida a devenit și mai dificilă pentru albanezi în minutul 83, când Eneo Bitri a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.

Universitatea Craiova ar putea scăpa de play-off

În prelungiri, portarul Dajsinani a avut o intervenție foarte bună la șutul lui Samuel Teles, iar tabela a rămas neschimbată. Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 și a ajuns pe locul al optulea în clasamentul Conference League.

Dacă va încheia faza ligii pe această poziție, formația olteană va evita disputarea play-off-ului pentru calificarea în optimile competiției.

Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Stevanovic (Ad. Rus 84), Screciu – Carlos Mora, Joao Lameira, T. Băluță, Bancu – Cicâldău (D. Matei 76), Al-Hamlawi (Elisor 64), Baiaram (Samuel Teles 64). Antrenor: Filipe Coelho.

Egnatia: Dajsinani – Aleksi, Bitri, Ajetovikj (Aliyev 60) – Kryeziu – Jaime (Smajli 60), Loukili (Beqja 61), Medeiros, Yago – Adjessa (Montenegro 72), Albanese (Diabate 84). Antrenor: Nevil Dede.

Cartonașe galbene: Stevanovic (34), Cicâldău (74), Elisor (79), D. Matei (90) / Bitri (79).

Cartonaș roșu: Eneo Bitri (83).

Arbitru: Donald Robertson (Scoția).

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