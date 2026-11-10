Republica Moldova. Carla’s Dreams le oferă fanilor o nouă versiune a uneia dintre piesele sale cunoscute. Formația a publicat pe YouTube interpretarea simfonică a melodiei „Până la sânge”, înregistrată în timpul concertului susținut pe 30 octombrie, la Chișinău Arena. Piesa a fost cântată alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” și un cor. Aranjamentul orchestral schimbă atmosfera compoziției, dar păstrează mesajul care a făcut-o cunoscută publicului.

Înregistrarea surprinde momentul în care vocea solistului este acompaniată de instrumentele unei orchestre simfonice și de un cor. Noua formulă pune accent pe emoția piesei și pe mesajul despre iubire, vulnerabilitate și suferința provocată de o relație. Melodia capătă astfel o sonoritate diferită față de versiunea originală. Instrumentele clasice adaugă profunzime interpretării și scot în evidență linia melodică și versurile.

Solistul Carla’s Dreams a vorbit și despre felul în care piesele formației se transformă atunci când sunt interpretate într-o formulă simfonică. Artistul consideră că această variantă permite publicului să descopere mai bine esența compozițiilor.

„Majoritatea pieselor, dacă nu toate, sună mai bine în varianta simfonică, pentru că esența artistică a pieselor a fost uneori mai mult încurcată de instrumental. Chiar dacă piesele au fost nr. 1 și sunt iubite de oameni. Dar asta înseamnă că scrierea piesei într-un singur instrument și voce păstrează esența de bază”, a declarat artistul în cadrul unui interviu acordat emisiunii De10xRomânia.

Acesta a explicat că păstrarea mesajului original, chiar și după schimbarea aranjamentului muzical, reprezintă o confirmare a valorii compoziției.

„Faptul că interpretarea clasică păstrează esența piesei și o amplifică înseamnă că ea a fost scrisă bine, ceea ce pentru noi este un compliment mare”, a adăugat solistul.

„Până la sânge” a fost inclusă pe albumul „Antiexemplu”, lansat de Carla’s Dreams pe 13 mai 2017. Materialul discografic conține 12 piese și include colaborări cu artiști cunoscuți din România.

Printre melodiile de pe album se numără „Imperfect”, „Acele”, „Tu și eu”, realizată împreună cu INNA, și „Inima”, în colaborare cu Delia.

La momentul lansării, „Până la sânge” a avut succes în clasamentele radio. Potrivit datelor Media Forest, piesa a ajuns pe primul loc și și-a menținut poziția timp de 11 săptămâni.

Concertul de la Chișinău Arena face parte dintr-un proiect muzical pregătit de formație pe parcursul mai multor ani. Conceptul presupune reinterpretarea pieselor cunoscute într-o formulă simfonică, alături de orchestră și cor.

Pentru aceste spectacole, melodiile au primit aranjamente muzicale noi, realizate special pentru instrumentele orchestrei. Astfel, cântecele care au consacrat formația sunt prezentate într-o manieră diferită de versiunile cunoscute publicului.

Următorul concert din cadrul proiectului este programat pentru 20 noiembrie 2026, la BTarena din Cluj-Napoca. Carla’s Dreams va reveni pe scenă alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”. Spectacolul va fi dirijat de Mihail Agafița.

Lansarea înregistrării de la Chișinău a generat numeroase reacții pe rețelele sociale. Fanii au apreciat noua interpretare și au cerut ca întregul spectacol de la Chișinău Arena să fie publicat online. Unii dintre cei care au asistat la concert au povestit cât de mult i-a impresionat experiența. Alții au vorbit despre legătura pe care o au cu muzica formației și despre felul în care piesele acesteia au rămas relevante pentru ei de-a lungul anilor.

Interesul publicului arată că formula simfonică a atras atenția nu doar prin amploarea orchestrei, ci și prin felul în care schimbă atmosfera unor melodii deja cunoscute.

Carla’s Dreams este un proiect muzical lansat la Chișinău în 2012. Formația a ales să-și păstreze identitatea membrilor ascunsă. Artiștii apar în public cu fețele acoperite de machiaj, ochelari de soare și haine cu glugă.

Muzica proiectului îmbină elemente de pop, hip-hop, rock și jazz. Piesele sunt interpretate în română, rusă și engleză.

Formația a devenit cunoscută unui public larg în 2013, după colaborarea cu INNA pentru piesa „P.O.H.U.I.”. Au urmat numeroase lansări care au ajuns în topurile muzicale din România și Republica Moldova.

Printre cele mai cunoscute melodii ale proiectului se numără „Sub pielea mea”, „Te rog” și „Cum ne noi”.