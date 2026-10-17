Actualitate

Metrorex a căutat patru săptămâni 13 angajați fără rude în companie

Metrorex a căutat patru săptămâni 13 angajați fără rude în companieSursă foto: Metrorex
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Negocierile pentru noul Contract Colectiv de Muncă (CCM) de la Metrorex au început cu întârzieri, după ce administrația a avut nevoie de patru săptămâni pentru a desemna cei 13 membri ai comisiei de negociere. Selecția ar fi  fost îngreunată de o regulă care exclude persoanele cu rude angajate în companie, pentru a preveni eventualele conflicte de interese.

Regula privind rudele angajaților a întârziat formarea comisiei

O hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor (AGA) prevede că persoanele desemnate de administrație pentru negocierile contractului colectiv de muncă nu trebuie să se afle în situații care le-ar putea afecta imparțialitatea, inclusiv prin relații de rudenie sau afinitate cu alți salariați Metrorex, potrivit Club Feroviar.

Potrivit Club Feroviar, dintre sutele de angajați TESA ai companiei, numai 13 îndeplineau condiția de a nu avea rude angajate la metrou.

Hotărârea AGA stabilește că administrația trebuie să verifice eventualele incompatibilități înainte de desemnarea reprezentanților care participă la negocieri.

Cum îți iei țeapă la cumpărarea unui calculator
Cum îți iei țeapă la cumpărarea unui calculator
Cum poate conta la pensie o perioadă în care nu ai lucrat. Ce prevede legea
Cum poate conta la pensie o perioadă în care nu ai lucrat. Ce prevede legea

„Asigurarea cadrului necesar negocierii CCM, respectiv întreprinderea măsurilor pregătitoare negocierii CCM cu respectarea cadrului legal în vigoare.

Se va asigura că persoanele desemnate nu se află în situații de conflict de interese, inclusiv relații de rudenie sau afinitate cu alți angajați din Metrorex, de natură să afecteze imparțialitatea procesului de negociere a CCM”, se arată în hotărâre.

Sindicaliștii contestă mandatul echipei administrației

Liderul sindical Marian Artimon a criticat durata procesului de constituire a comisiei, susținând că identificarea celor 13 reprezentanți ar fi trebuit să se desfășoare mai rapid.

„Le-au trebuit patru săptămâni să facă o comisie de negociere, formată din 13 oameni, căci n-au găsit în centralul societății alții fără rude angajate la metrou”, a declarat Marian Artimon pentru Club Feroviar.

Prima rundă de negocieri a avut loc joi, 15 octombrie. Reprezentanții salariaților au contestat însă limitele mandatului acordat echipei administrației, care, potrivit liderului sindical, poate negocia doar în condițiile stabilite anterior de Consiliul de Administrație.

O nouă rundă de discuții este programată luni. Prima întâlnire nu a dus la progrese semnificative în negocierea noului contract colectiv de muncă.

Ministerul Transporturilor a respins majorarea capitalului Metrorex

În paralel cu negocierile pentru noul contract colectiv de muncă, Metrorex se confruntă cu probleme financiare. Ministerul Transporturilor a respins, marți, 13 octombrie, o propunere de majorare a capitalului social cu 1,1 miliarde de lei, sumă destinată acoperirii pierderilor acumulate de companie.

Documentele analizate indicau că, și după operațiunea propusă, capitalurile proprii estimate pentru sfârșitul anului 2025 ar fi ajuns la 506,7 milioane de lei. Valoarea ar fi rămas sub pragul de 912,6 milioane de lei, echivalentul a jumătate din capitalul social majorat, estimat la aproximativ 1,825 miliarde de lei.

Printre motivele invocate de minister s-au numărat lipsa unor documente necesare evaluării operațiunii. Dosarul nu includea calculul activului net, estimările financiare pentru 2026 și identificarea sursei de finanțare. De asemenea, lipseau raportul Consiliului de Administrație privind patrimoniul companiei, observațiile auditorilor interni și propunerea necesară aprobării majorării de capital.

Ministerul a solicitat convocarea unei noi Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, în termen de o lună de la convocare.

Stiri calde

22:14 - Macron, despre violențele din Franța: „Cei care au jefuit vor fi urmăriți și pedepsiți”

22:04 - Proteste violente și în Italia. Poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă

21:55 - Doi grăniceri ucraineni, anchetați în Republica Moldova după ce au ajuns cu barca pe celălalt mal al Nistrului

21:47 - Noi reguli de acces pentru transporturile de marfă în Portul Constanța. Cine riscă penalități mai mari

21:38 - MApN: Cele două drone doborâte deasupra Mării Negre erau aparate de atac Geran cu propulsie cu reacție

21:28 - Un nou episod în conflictul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu. Ce acuzații își aduc

HAI România!

Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Marile provocări ale Guvernului Niculescu, analizate de Mirel Palada și Sorin Faur. Ce ar putea urma după vot

Marile provocări ale Guvernului Niculescu, analizate de Mirel Palada și Sorin Faur. Ce ar putea urma după vot

Ce se află în spatele conflictului dintre Trump și Zelenski. Alegerile din SUA complică situația

Ce se află în spatele conflictului dintre Trump și Zelenski. Alegerile din SUA complică situația

Proiecte speciale