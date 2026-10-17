Negocierile pentru noul Contract Colectiv de Muncă (CCM) de la Metrorex au început cu întârzieri, după ce administrația a avut nevoie de patru săptămâni pentru a desemna cei 13 membri ai comisiei de negociere. Selecția ar fi fost îngreunată de o regulă care exclude persoanele cu rude angajate în companie, pentru a preveni eventualele conflicte de interese.

O hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor (AGA) prevede că persoanele desemnate de administrație pentru negocierile contractului colectiv de muncă nu trebuie să se afle în situații care le-ar putea afecta imparțialitatea, inclusiv prin relații de rudenie sau afinitate cu alți salariați Metrorex, potrivit Club Feroviar.

Potrivit Club Feroviar, dintre sutele de angajați TESA ai companiei, numai 13 îndeplineau condiția de a nu avea rude angajate la metrou.

Hotărârea AGA stabilește că administrația trebuie să verifice eventualele incompatibilități înainte de desemnarea reprezentanților care participă la negocieri.

„Asigurarea cadrului necesar negocierii CCM, respectiv întreprinderea măsurilor pregătitoare negocierii CCM cu respectarea cadrului legal în vigoare.

Se va asigura că persoanele desemnate nu se află în situații de conflict de interese, inclusiv relații de rudenie sau afinitate cu alți angajați din Metrorex, de natură să afecteze imparțialitatea procesului de negociere a CCM”, se arată în hotărâre.

Liderul sindical Marian Artimon a criticat durata procesului de constituire a comisiei, susținând că identificarea celor 13 reprezentanți ar fi trebuit să se desfășoare mai rapid.

„Le-au trebuit patru săptămâni să facă o comisie de negociere, formată din 13 oameni, căci n-au găsit în centralul societății alții fără rude angajate la metrou”, a declarat Marian Artimon pentru Club Feroviar.

Prima rundă de negocieri a avut loc joi, 15 octombrie. Reprezentanții salariaților au contestat însă limitele mandatului acordat echipei administrației, care, potrivit liderului sindical, poate negocia doar în condițiile stabilite anterior de Consiliul de Administrație.

O nouă rundă de discuții este programată luni. Prima întâlnire nu a dus la progrese semnificative în negocierea noului contract colectiv de muncă.

În paralel cu negocierile pentru noul contract colectiv de muncă, Metrorex se confruntă cu probleme financiare. Ministerul Transporturilor a respins, marți, 13 octombrie, o propunere de majorare a capitalului social cu 1,1 miliarde de lei, sumă destinată acoperirii pierderilor acumulate de companie.

Documentele analizate indicau că, și după operațiunea propusă, capitalurile proprii estimate pentru sfârșitul anului 2025 ar fi ajuns la 506,7 milioane de lei. Valoarea ar fi rămas sub pragul de 912,6 milioane de lei, echivalentul a jumătate din capitalul social majorat, estimat la aproximativ 1,825 miliarde de lei.

Printre motivele invocate de minister s-au numărat lipsa unor documente necesare evaluării operațiunii. Dosarul nu includea calculul activului net, estimările financiare pentru 2026 și identificarea sursei de finanțare. De asemenea, lipseau raportul Consiliului de Administrație privind patrimoniul companiei, observațiile auditorilor interni și propunerea necesară aprobării majorării de capital.

Ministerul a solicitat convocarea unei noi Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, în termen de o lună de la convocare.