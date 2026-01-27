Șeful ANP recunoaște că i-a aprobat permisia criminalului turc care a evadat

Apar noi detalii din ancheta deschisă în cazul fugarului de la Penitenciarul Rahova. Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), Bogdan Burcu, a recunoscut că el i-a aprobat permisia de trei zile lui Abdullah Atas, cetățeanul turc condamnat la aproape 23 de ani de închisoare pentru uciderea unui poliţist. Mai mult, Burcu a adăugat că „e posibil să fi existat un aviz negativ al uneia dintre persoanele de pe circuitul de aprobare”, dar a explicat că, în ciuda acestuia, a decis să acorde permisia, respectând recomandările internaţionale care prevăd „măsuri progresive de contact cu comunitatea” pentru deţinuţi.

Directorul ANP a subliniat că, dacă verificările dispuse de ministrul Justiţiei vor identifica deficienţe, vinovaţii „vor răspunde, inclusiv” el, dacă este cazul. Potrivit acestuia, permisiunile de ieşire din penitenciar mai lungi de o zi sunt analizate şi la nivelul ANP şi aprobate de directorul general.

Întrebat dacă au existat avize negative din partea comisiilor implicate în procesul de aprobare, în contextul afirmaţiilor SNPP, şeful ANP a recunoscut că „e posibil să fi existat un aviz negativ al uneia dintre persoanele de pe circuitul de aprobare”.

„Pentru permisiunile mai mari de o zi de ieşire din penitenciar, ele sunt analizate şi la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, iar ele sunt aprobate de către directorul general al ANP, adică de mine. Permisia de trei zile pentru acest deţinut (n. red. cetăţeanul turc Abdullah Atas, care nu a revenit luni în penitenciarul Rahova) a aprobată de către subsemnatul”, a declarat, marţi, Bogdan Burcu la Digi 24.

Burcu a explicat că a aprobat permisia de trei zile în ciuda avizului negativ, respectând standardele CPT (Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante) și recomandările CEDO, care prevăd că „inclusiv în cazul pedepselor lungi, să existe măsuri progresive de contact cu comunitatea, inclusiv prin acordarea de permisiuni de ieșire din penitenciar” pentru deținuți. „Acum, sigur că administraţia ar putea să refuze să acorde permisiuni de ieşire pentru oricare dintre reţinuţi. N-ar mai fi niciun risc, n-ar mai fi nicio problemă. Însă, mâine dorim, ca administraţie, să reîntoarcem în societate nişte persoane mai bune decât au fost în momentul condamnării. Iar pentru asta, toate măsurile pe care ANP caută să le ia, prin colegii şi specialişti din sistem, este ca noi să întoarcem în societate nişte deţinuţi care să nu mai săvârşească infracţiuni, chiar şi criminali”, a adăugat Burcu.

Șeful ANP, despre situația de la Penitenciarul Rahova Șeful ANP a declarat că, potrivit datelor pe care le deține, deținutul evadat a fost inclus încă din 2017 în activități productive și a fost recompensat pentru participarea sa la programe de muncă, dar și la activități de reintegrare socială, educaționale și terapeutice. „În această perioadă de 10 ani, din 2015 în 2025, deţinutul a avut o conduită constant pozitivă, a fost permanent recompensat pentru implicarea în activităţile productive de reintegrare socială, a ieşit, a participat la ieşiri în comunitate şi aşa mai departe”, a explicat directorul general. Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), Bogdan Burcu, a oferit detalii despre modul în care au fost acordate permisiunile de ieşire din penitenciar pentru deţinuţi condamnaţi pentru infracţiuni grave. Potrivit datelor centralizate luni, în 2024, 525 de deţinuţi condamnaţi pentru omor, omor calificat sau tentativă la omor au beneficiat de permisiuni de o zi, iar în 2025 au fost 442. În acelaşi interval, 98 de deţinuţi au primit permisiuni mai mari de o zi.

Burcu a mai spus că, pentru a monitoriza aceşti deţinuţi, ANP intenţionează să achiziţioneze aproximativ 6.000 de brăţări electronice, prin bugetul instituţiei, cu sprijinul Ministerului Justiţiei. Directorul general a adăugat că ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a dispus verificări pentru a stabili circumstanţele în care a fost acordată permisia de trei zile a lui Abdullah Atas, deţinutul care nu s-a mai întors în Penitenciarul Rahova.

„Dacă vor exista deficienţe, persoanele vinovate vor răspunde, inclusiv eu, dacă este cazul. Deţinuţii sunt responsabili să respecte regulile pe perioada permisiunii de ieşire din penitenciar”, a explicat Burcu.

Şeful ANP a subliniat că nu doreşte să descurajeze alţi directori de penitenciare să acorde astfel de permisiuni, chiar şi în urma acestui incident, pentru că măsurile fac parte din recomandările CPT şi CEDO. El a arătat că, în 2025, au fost acordate 4.259 de permisiuni, faţă de 3.157 în 2024, iar numărul de absenţe nejustificate rămâne excepţional.

Sindicatul Naţional Poliţia Penitenciară (SNPP) a cerut verificări amănunţite în cazul lui Abdullah Atas, susţinând că permisiunea acestuia a fost acordată „în ciuda avizelor negative ale structurilor de specialitate din subordine, cu o singură excepţie”. Conform SNPP, din 2023, deţinutului nu i s-au mai oferit alte tipuri de recompense, iar deşi fusese inclus în regimul semideschis în 2024, nu a fost transferat într-un penitenciar corespunzător, ci a rămas la Rahova, unitate cu regim închis.

Abdullah Atas, în vârstă de 45 de ani, a fost condamnat în 2015 pentru uciderea unui poliţist care îl oprise, lovindu-l intenţionat cu maşina şi purtându-l pe capota autovehiculului câteva sute de metri. Ancheta a arătat că turcul avea o alcoolemie de aproape 2 la mie. După ce nu s-a mai întors în penitenciar la finalul permisiunii, el a fost dat în urmărire naţională şi ulterior internaţională, autorităţile considerând că ar fi fugit în Turcia.