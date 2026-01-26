Corpul de Control, trimis la Penitenciarul Rahova. Ministrul Justiției vrea monitorizarea deținuților cu brățări electronice

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, anunță măsuri urgente în urma evadării unui deținut turc aflat în permisie de la Penitenciarul Rahova. Oficialul a decis trimiterea Corpului de Control la unitatea de detenție și susține introducerea unor soluții tehnologice, precum brățările electronice și monitorizarea cu drone a penitenciarelor.

Demersul vine după ce un deținut condamnat pentru omor calificat nu s-a mai întors în penitenciar la finalul unei permisii acordate în perioada 23–26 ianuarie. Radu Marinescu subliniază că astfel de situații sunt excepționale, raportate la numărul total de permisiuni acordate anual.

„Un deținut condamnat pentru omor calificat, care executase 10 ani din pedeapsă și trecuse prin evaluări și modificări succesive ale regimului de executare, aflat în permisiune de părăsire a penitenciarului, nu s-a mai reîntors în penitenciar. Statisticile arată ca o astfel de situație este foarte rară, un caz sau două raportat la mii de permisiuni acordate (ca formă de justiție restaurativă, o tranziție în revenirea în societate a deținutului la data eliberării)”, a scris luni pe Facebook Radu Marinescu.

Chiar dacă astfel de cazuri sunt rare, ministrul Justiției afirmă că fiecare incident de acest tip impune o verificare rapidă și detaliată. În acest context, a fost trimis Corpul de Control la Penitenciarul Rahova pentru a analiza circumstanțele în care s-a produs evadarea.

Ministrul adaugă că prevenirea unor situații similare poate fi realizată printr-o utilizare mai amplă a tehnologiei în sistemul penitenciar.

Radu Marinescu anunță că a solicitat includerea în bugetul acestui an a fondurilor necesare pentru achiziția a 6.000 de brățări electronice. Acestea ar urma să fie utilizate inclusiv pentru monitorizarea deținuților care beneficiază de permisiuni temporare de părăsire a penitenciarului.

Totodată, ministrul a cerut Administrația Națională a Penitenciarelor să analizeze posibilitatea folosirii dronelor și a sistemelor de inteligență artificială pentru supravegherea perimetrelor de detenție și a zonelor de muncă exterioară ale deținuților.

„Tot instrumente de IA trebuie să sprijine personalul de specialitate în evaluarea deținuților în vederea acordării de recompense, inclusiv pentru depistarea unor riscuri”, adaugă ministrul.

Reprezentanții Penitenciarul București–Rahova au precizat că luni, în jurul orei 10.05, s-a constatat că deținutul Atash Abdullah, în vârstă de 45 de ani, fără antecedente penale, condamnat definitiv la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru omor calificat, aflat în regim semi-deschis, nu s-a întors la unitatea de detenție la ora stabilită, după expirarea permisiei de ieșire.